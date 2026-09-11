《答案尚不确定》：因9月份薪金与公积金缴交额，True Singapore前员工前途未卜

前员工称公司无代表出席与清盘人的会议

True Singapore的前员工于周五下午与公司指定的清盘人会面。 照片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在周五（9月11日）与清盘人会面后，突然倒闭的健身连锁店 True Singapore 是否会向前员工支付9月份的薪金和公积金缴交额，目前仍是未知数。

员工们在周四晚上约10点30分收到一封电子邮件，通知他们公司的子公司 True Fitness 和 True Yoga 正在进行清盘，并且已经委任了临时清盘人。

True Fitness 和 True Yoga 是健身房品牌 True Fitness、TFX 和 Yoga Edition 在新加坡的运营公司。这三个品牌在本地共经营10家分店。

指定清盘人 RSM SG Corporate Advisory 的成员于周五下午1点30分、2点30分和3点30分，分三批在 True 的公司总部（8 Claymore Hill）与前员工会面。

《商业时报》（The Business Times）估计，约有50名前员工出席了第一场会议，总计约有100人到场。

每位前员工都收到一份关于后续步骤的讲义，上面附有清盘人的联系电邮以备未来通讯。

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然而，公司或其人力资源部门均无代表出席，以回答这些前员工的疑问。

接受《商业时报》(BT) 采访的人士表示，即使在与清盘人会面后，他们仍不清楚目前有什么追索权。

共识甚少，全员“悬着”

33岁的 Arivinthan Rajanthran 是 True Singapore 旗下新加坡武装部队项目的项目执行员。他表示，公司董事“无法承担”集团所产生的债务，才导致公司清盘。

新加坡武装部队项目 (The SAF Project) 是一个由 True Singapore、Surbana Jurong 以及运动与体育科学学院 (Academy of Sports and Exercise Science) 领导的财团，负责新加坡武装部队的体能训练合同。

然而，Rajanthran 说，清盘人并未透露该连锁店哪些方面亏损最严重，也未说明导致最终倒闭的原因。

一群前员工已尝试联系 True 的高层管理人员以寻求更多答案，但未获成功。

一位前 True 员工在 8 Claymore Hill 接受采访时说：“答案尚不确定。他们没有就此事将如何发展、方向是什么给予我们（任何支持）。他们只是让我们等着。”

“这真的令人失望。”

另一位前员工在下午3点30分的最后一场会议后指出，根据清盘程序，待解决的事项存在“优先顺序”。

这是因为公司的资产必须首先用于支付清盘的成本和开支——其优先权甚至高于员工的薪金和公积金缴交额。BT 在之前的一个案例中采访了破产与雇佣法律师后发现这一点。

True Yoga 的一些前合同工告诉 BT，他们尚未收到9月份的薪金和公积金缴交额。

他们说，薪金通常在月底存入银行账户；自由职业者则表示，他们是在月底过后的两周才收到付款。

根据 BT 看到的一份合同文件，True 的前员工无权获得遣散配套。

BT 已就此事联系人力部 (Ministry of Manpower) 和全国职工总会 (NTUC) 征求声明。

截至周五，新加坡消费者协会 (Consumers Association of Singapore, 简称CASE) 已收到241起消费者投诉，涉及未使用的会员资格、预付配套和服务。

CASE 指出，消费者报告称，这些未使用的会员资格和服务造成的损失总额达60万9000新元。

这家消费者监督机构的主席 Melvin Yong 在周五下午6点于 Facebook 的更新帖文中表示：“CASE 已联系临时清盘人，并将继续就受影响消费者的安排寻求澄清，包括消费者提出索赔所需的信息。”

他表示，CASE 关注企业突然倒闭对消费者的影响，特别是那些为长期会员或配套预先付款的消费者。

拥有 True Fitness 或 True Yoga 此类会员资格或预付配套的消费者可致电 6277 5100 或访问 www.case.org.sg 联系 CASE 寻求协助。

CASE 将继续与政府和业界沟通，探讨加强消费者保护、防止预付款损失的措施。

财务状况

该健身连锁店的财务困境在过去几年已显而易见。

True 集团的母公司、在香港上市的 Kontafarma China 在一份交易所文件中表示，其新加坡业务在本财年一直处于亏损状态。

在截至2026年8月31日的八个月里，该集团录得亏损1910万港元（240万美元），总负债为4.293亿港元。

此前，该集团在截至2025年12月31日的财年中也陷入困境，录得约3430万港元的亏损。

（Young Zhan Heng 补充报道）