《商业时报》调查：亚细安企业将把81%投资配置于亚洲，并将供应链迁入本区域

企业聚焦亚细安、本土市场和中国，但对美国和欧盟市场更为谨慎

调查受访者表示，在整个亚细安地区，自动化和人工智能是首要的投资重点。 照片：路透社

[新加坡] 东南亚公司计划在未来三年内，将81%的资本支出分配于亚洲区域内，商界领袖们也对这些市场持更乐观的看法。

所有参与 《商业时报》洞察：2026年亚细安情报调查 的受访者都表示，计划在亚洲区域内分配新资本。他们绝大多数聚焦于亚细安（90%），其次是其国内市场（77%）和中国（64%）。

来自亚细安六国——新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南——的500多名商界领袖参与了这项由《商业时报》（BT）委托、市场研究公司Kantar进行的调查。

受访者对美国和欧盟市场明显更为谨慎。仅有31%的受访者表示考虑在美国投资，24%则考虑在欧盟投资。

在整个亚细安地区，自动化和人工智能被列为首要投资重点（48%），其次是市场扩张（44%），以及信息技术与网络安全（42%）。

DBS首席经济师Taimur Baig和高级经济师Chua Han Teng指出，亚细安正在人工智能硬件生态系统中“扮演着越来越重要的角色”。

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他们补充说，该区域“将继续从全球人工智能投资热潮中受益，这得益于几个因素的支持，包括数据中心强劲的外国直接投资（FDI）、深厚的供应商生态系统以及日渐成熟的芯片制造能力”。

供应链转移：亚细安的吸引力

深化在该区域业务的不仅仅是制造业产业群公司。

十名受访者中有八位表示，他们“很可能”或“有一定可能”在现在至2028年间，将更多供应商或生产活动转移到该区域。这些受访者来自不同行业，包括消费与零售、医疗保健和金融服务。

越南（95%）、印度尼西亚（92%）和菲律宾（83%）的企业表现出最强烈的意向。新加坡和泰国则相对谨慎，分别为68%和67%。

在选择地点时，企业倾向于考虑基础设施、营商便利度、市场准入和供应链的韧力等因素。

成本、关税、激励措施和人才固然重要，但与一个更重要的问题——即所选市场能否支持高效、可靠和可扩展的运营——相比，这些因素的排名较低。

Maybank Securities的经济师Brian Lee表示，随着企业“从‘准时制’（just in time）生产模式转向‘预备制’（just in case）生产模式，供应链的韧力已成为关键”。

他补充说：“企业一直在进行多元化，并继续将生产基地分散到多个司法管辖区。亚细安一直是这一转变的受益者，其中马来西亚和越南是主要的受益国。”

韩国保费面包和咖啡连锁店Paris Baguette是先行者之一，该品牌于2012年通过新加坡进入东南亚市场。

这家跨国连锁店隶属于韩国企业集团SPC Group，目前在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南和柬埔寨拥有87家门店。它将于今年5月在老挝开业。

2021年，该公司购买了柔佛-新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone）的两块土地。

该公司正利用其在柔佛州建立的大规模制造业产业群业务，服务马来西亚和新加坡市场，并以此为基础，进行更广泛的区域和清真市场扩张。

Paris Baguette AMEA区域首席执行官Hana Lee表示：“Paris Baguette持续将亚洲视为核心增长区域，我们致力于在看到强劲、可持续需求的市场进行投资。亚细安是这一战略的核心。”

根据亚细安秘书处发布的《2025年亚细安投资报告》，亚细安内部投资从前一年的220亿美元增至2024年的310亿美元。去年，区域内投资占亚细安2260亿美元外国直接投资总额的13.9%，高于2023年的10.9%。

在泰国、老挝和柬埔寨经营Big C消费连锁店的Berli Jucker公司，最近以7.2亿美元从其母公司TCC手中收购了MM Mega Mart Vietnam。

虽然其本土市场泰国仍是核心，但这家在制造业产业群和消费零售领域均有涉足的多元化公司，已将越南确定为未来三年的关键增长引擎。从更广泛的角度看，这家泰国企业也看到了在老挝和缅甸的机遇。

Berli Jucker的一位发言人表示：“对越南MM Mega Market的收购反映了BJC的长期愿景，即建立一个连接整个东南亚的制造业产业群、供应链和零售业的综合性区域平台。”

通过阅读《商业时报》洞察：亚细安情报，更深入地洞察商业未来，在应对未来挑战时获取更全面的信息。

关于此项调查 今年，《商业时报》委托市场研究公司Kantar进行了一项调查，以把握该地区领导层的脉搏。 第一轮研究于2月进行，调查了亚细安六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的538名商界领袖。 他们来自不同行业，包括制造业产业群、消费与零售、医疗保健以及金融服务。他们中的大多数担任高管或高级管理职位，或是企业主。 约65%的受访者来自大型企业，35%来自中小型企业。 4月，我们进行了第二轮更具针对性的实地调查，以评估中东冲突对商业情绪的影响。此次调查访问了246名类似高层背景的商界领袖。 《商业时报》编辑Chen Huifen表示：“我们的使命是超越对区域增长的表面叙述。” “通过投资于我们自己的专有情报，我们确保读者能够接触到外部观察者可能忽略的基层实情。这是为了向全球受众展示本土视角，并提供火花，帮助领导者将波动转化为机遇。” Expand