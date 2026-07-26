尚穆根：新加坡律师流失率稳定 但问题依然存在

监管不力、缺乏培训和霸凌等问题需得到严肃对待

K Shanmugam 于7月25日在新加坡国立大学（国大）法学院新生迎新典礼上发表演讲。他表示，新加坡法律界成功的原因之一是该国对法治的坚持。 照片来源：《海峡时报》

【新加坡】国家安全统筹部长 K Shanmugam 在周日（7月26日）表示，过去十年，法律界的流失率保持稳定，从业人数也稳步增长，但这并不意味着不存在任何问题。

诸如监管不力、缺乏培训、骚扰、霸凌以及律师遭受不合理对待等问题，都需要得到严肃对待。

Shanmugam 在于国大文化中心举行的‍‍新加坡国立大学（国大）法学院新生迎新典礼上表示，新加坡律师公会近期委托进行了一项关于律师离职原因的研究，其结果引发了严肃的质问。

他补充说，这些原因包括工时长、有毒的职场文化、巨大的压力，以及在法庭上受到的贬损或不公待遇。研究中提到的另一个原因是缺乏导师指导。

同时兼任内政部长的 Shanmugam 表示，新加坡律师公会已成立一个专案组来研究应对这些问题的方案，这是件好事。

司法机构和律师公会也正在成立一个联合委员会，以研究相关反馈，并探讨如何处理已发现的问题。

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Shanmugam 说：“法律界和法院处理好这个问题至关重要。”

这位部长补充说，其他一些律师决定转投不同行业，是因为他们在法律实践中获得的技能，如清晰的思维和精准的写作，能让他们在许多领域都表现出色。

在典礼上，Shanmugam 封存了一个时间胶囊，里面装着新生们写给未来自己的信，并将在他们毕业时重新开启。

共有245名新生在新加坡国立大学（国大）法学会社副主席、法学院三年级学生 Gwen Chong 的带领下进行了道德宣誓。

新加坡法院（SG Courts）的一名发言人表示，过去三年中收到了两起关于行为不当的正式投诉。

Shanmugam 援引律政部长 Edwin Tong 今年5月在国会公布的数据称，在2015年至2024年期间，约有60%的律师在从业五年后仍留在业界。

十年后，仍留任的律师比例约为40%。

从2015年到2024年，新加坡执业律师的数量增长了26%。目前，新加坡约有4800名企业法律顾问，自2015年以来增加了三分之一。

律师为何离开该行业

Shanmugam 表示，除了分析数据，下一步需要探究的是，为何约有四成律师在从业五年后选择离开该行业。

他指出，许多人离职后加入了投资银行和公共服务等其他领域，还有一些人则选择自己创业。

Shanmugam 对在场的法学院新生表示，法律实践是一个要求很高的职业。

他说：“如果你选择从事法律实践，并希望站在行业顶端和最前沿，那么你必须预料到其要求会非常高。”

他说，薪酬与执业的要求是挂钩的。

在本地顶尖律师事务所，一名执业第一年的律师年薪可超过10万新元。表现优异者在六到八年后成为初级合伙人，年薪可达约20万至30万新元。

在公共部门，法律和司法服务部门也提供具有竞争力的薪酬，以吸引人才。

“当你拿到那样的薪水时，那么期望和要求也同样会很高。工作几乎需要全天候待命。

Shanmugam 说：“在伦敦、纽约，情况甚至更为紧张。压力是这个领域的常态。”

他说，新加坡法律界的成功归功于该国的经济政策，这些政策促进了增长。本地法律从业人员约有6400名，该行业也随着经济增长而同步发展。

他指出，新加坡是全球领先的仲裁中心，规模仅次于伦敦。

“这是自2000年代中期以来，政府多年来深思熟虑、积极推行政策的结果，其中也包括进行必要的立法修改。”

Shanmugam 表示，新加坡法律界成功的另一个原因是该国对法治的坚持，这一点“对我们的成功至关重要”。

他补充说：“投资者知道：在这里，法治行得通。”

“跨国公司和其他投资者相信，他们的资金在这里是安全的。法律框架提供了确定性和稳定性。合同得到执行，法院运作良好且值得信赖。” 《海峡时报》