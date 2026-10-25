全美世界的Dora Hoan将出任世界直销协会联盟主席

她是该组织48年历史上首位来自亚太地区的领导人。

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【新加坡】全美世界国际 (Best World International) 联合创始人Dora Hoan当选为世界直销协会联盟 (WFDSA) 主席，成为该组织48年历史上首位担任此职位的亚太地区领导人。

Dora Hoan同时也是全美世界的联席主席兼全球总裁。她接任此职之时，正值直销行业努力应对不断变化的消费者期望以及日益普及的人工智能。

在其任期内，Dora Hoan计划专注于加强与政府和监管机构的沟通，提升业界标准，并在消费者中建立更强的信任。

她的优先事项包括提高道德、治理、合规和消费者保护的标准，以及鼓励负责任地采用人工智能和数字技术。

她还计划加强WFDSA、各国直销协会、成员公司及其他利益相关者之间的沟通。

在韩国仁川举行的联盟世界大会上，Dora Hoan谈到，该行业需要在拥抱技术进步的同时，保留作为直销核心的人际关系。这次大会是WFDSA的第18届大会，于10月19日至21日举行。

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Dora Hoan的另一个关注重点将是女性创业和经济参与。

她指出，全美世界生活服务产业群的经销商中有69%是44岁及以下的女性，这表明直销可以为寻求财务独立和灵活工作安排的女性提供机会。

“我们不急于做大，”她指出。“对我们而言，更重要的是做得更好。”

Dora Hoan于1990年与Doreen Tan共同创立了全美世界，并将其发展成为一家业务遍及27个市场的国际企业。

全美世界是一家总部位于新加坡的直销公司，致力于开发和分销护肤品、个人护理品、保健品和养生产品。