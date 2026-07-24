涉保时捷、法拉利等豪车，车商因涉嫌逃税110万新元被控

Wu Chong 被指控为123辆汽车逃税，另一名汽车经销商 Goh Chee Sing 则因资助他而面临指控。

汽车经销商 Allmotoring.sg 的老板 Wu 被指控在2019年2月至2024年11月期间犯下这些罪行。 照片：商业时报资料

【新加坡】一名汽车经销商因涉嫌为123辆汽车逃漏约110万新元的消费税和商品及服务税而面临26项刑事指控，涉案车辆包括保时捷、法拉利、劳斯莱斯等品牌。

被告 Wu Chong（又名 Fed Wu）被指在2019年2月至2024年11月期间犯下这些罪行。这名47岁的新加坡人是汽车经销商 Allmotoring.sg 的老板。

另一名汽车经销商，来自 Privilege Motors 的 Goh Chee Sing，则被另外控告向 Wu 提供资金购买未完税货物。

Wu 的计划涉及向新加坡关税局 (关税局) 提交虚假的《机动车评估事实申报》，这意味着这些车辆的申报价值低于其实际成本。

其中12项控状将新加坡永久居民、日本籍男子 Hiroshi Matsumoto 列为共谋者。业内消息人士称，Matsumoto 是汽车进口的船运收货人。

涉案车辆超过百辆

根据司法机构文件，Wu 进口了30辆保时捷、5辆劳斯莱斯、5辆法拉利、5辆迈凯伦、36辆丰田和15辆本田，以及宝马、兰博基尼、宾利和Smart等品牌的汽车。

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其中一些是超豪华、高性能或限量版车型，例如劳斯莱斯库里南 (Rolls-Royce Cullinan) 和法拉利488 Pista，零售价超过150万新元。

这些汽车由两家公司进口：Allmotoring.sg 和 Shine Trust Trading。

Allmotoring.sg 是一家独资企业，其所有者是 Wu；而 Shine Trust Trading 是一家私人有限公司，Matsumoto 是其董事和主要股东。

Allmotoring.sg 从事汽车租赁和零售业务，并自诩为二手保时捷和豪华性能车的专家；而 Shine Trust Trading 则从事汽车零售和商品批发贸易。

在 Motorway 创始人 Michael Lim 被控的一起类似案件中，Matsumoto 也曾被提及。

Wu 面临一项逃避消费税的指控和25项逃避消费税及商品及服务税的合并控状，逃税总额达110万新元。

所有26项控状的总罚金高达2270万新元。

根据新加坡2010年《刑事程序法典》第124(8)(a)(ii)条，法庭可将多起事件合并为一项统一控状，并判处被告双倍刑罚。

保释金定为20万新元，Wu 的案件将于7月31日再次开庭审理。

Wu 在汽车行业拥有多项业务。他是一家名为 Lease and Own.Sg 的汽车租赁公司的独资经营者。

他还是 360 Carmart（一家提供管理咨询服务的私人有限公司）和 Allmotoring Garage（一家从事车辆维修的私人有限公司）的主要股东。

根据 Allmotoring.sg 网站的信息，他曾是新加坡车业公会的执行委员会成员。

另一名经销商被控

在另一宗刑事案件中，Privilege Motors 的 Goh 被控在2022年3月30日至31日期间，向 Wu 提供了280,824新元的资金，用于购买低报进口费用的车辆。

根据《关税法》第132条，若罪名成立，Goh 将面临10万至100万新元的罚款，并可能被判处最高六年的监禁。

Goh 控制着多家汽车公司。这名53岁的新加坡人是 Privilege Group、Privilege Automobile、Privilege Motors、Privilege Capital 和 Privilege Leasing 的任职人员和主要股东，这些公司均为私人有限公司。

他的保释金定为20万新元，案件定于7月24日上午开庭审理。