汽车租赁公司董事因逃漏1110万新元关税和税款被判入狱超过五年

Mah Chee Wern未为866辆汽车支付120万新元的关税和消费税

根据《关税法》，欺诈性逃漏关税或消费税者，可被处以最高达逃漏金额20倍的罚款、最高两年监禁，或两者兼施。 照片：DERRYN WONG, 商业时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一家汽车租赁公司的新加坡籍董事因逃漏关税、消费税以及少付汽车附加注册费 (ARF)，于周三（9月30日）被判处超过五年监禁，所涉总金额高达1110万新元。

新加坡关税局 (关税局) 和陆路交通管理局 (陆交局) 在周四发布的联合声明中指出，48岁的汽车租赁公司Karkaunsl Leasing董事Mah Chee Wern实施了一项长达数年的计划，旨在逃漏进口汽车的关税、消费税和汽车附加注册费。

逃税行为

在2017年1月至2022年2月期间，该公司进口的866辆汽车共计未支付120万新元的关税和消费税。这些汽车随后被出售给本地经销商。

Mah对《关税法》下的18项指控表示认罪，其中17项涉及欺诈性逃漏关税和消费税，另一项涉及伪造七份提交给关税局的付款单。另有48项指控在量刑时一并予以考虑。他因此面临约四年零七个月的监禁。

关税局在发现车辆申报成本存在差异后对该公司展开调查，并发现了两种操作手法：

Mah指示海外供应商开具低报汽车价值的发票，从而使公司能从每辆车中获利约800至1500新元。

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Karkaunsl还为另一家公司Hybrid Vehicles Singapore (HVS) 担任进口代理，由HVS要求海外供应商压低发票价值。

HVS的一位前董事，来自缅甸的36岁人士Su May Thu，在承认对34辆汽车欺诈性逃漏关税和消费税后，于2025年7月被罚款41万8300新元。

此外，Mah还因在注册时低报汽车价值、导致支付了较低的汽车附加注册费而被判处21周监禁。

他承认了两项合并控状，即为876辆汽车提供了不正确的价值，导致汽车附加注册费短缺990万新元。他被责令将这笔款项偿还给陆交局。

根据《关税法》，欺诈性逃漏关税或消费税者，可被处以最高达逃漏金额20倍的罚款、最高两年监禁，或两者兼施。

根据公路交通法令，提供影响应付汽车附加注册费金额的不正确信息者，可被处以最高1万新元的罚款、最高六个月的监禁，或两者兼施。对于合并控状，最高刑罚将加倍，且违法者必须向陆交局偿还短缺的款项。