新兴工业首席执行官Mark Lee当选为新加坡工商联合总会2026年至2028年主席

他表示，随着新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国，新加坡工商联合总会将有机会深化区域一体化。

新兴工业首席执行官Mark Lee在星期三（6月24日）举行的新加坡工商联合总会常年会员大会上，当选为主席。 照片：EY SINGAPORE

【新加坡讯】新兴工业（Sing Lun Industrial）首席执行官Mark Lee已当选为新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation，简称SBF）2026年至2028年任期的主席。

该联合总会于星期三（6月24日）举行常年会员大会，并选出了新一届理事会。

SBF的文告指出，新一届理事会由12名当选理事、一名增补理事以及11名来自各商团商会的代表组成，成员总数为24人。

作为SBF主席，Mark Lee的职责是确保企业保持竞争力、韧性并为未来做好准备。

他表示：“我们将与企业、政府和行业伙伴密切合作，制定切实可行的解决方案，营造亲商环境，并帮助企业建立创新、国际化和自信增长所需的能力。”

六名新任理事会成员包括三名新当选的个人理事和三名来自商团商会的领袖，他们是：

Mewah Marketing集团首席执行官Michelle Cheo；

Pontiac Hotel董事Kwee Ker Wei；

Quantedge Capital首席执行官Suhaimi Zainul-Abidin；

新加坡美国商会（The American Chamber of Commerce in Singapore）主席Adam Click；

新加坡餐饮业协会（Restaurant Association of Singapore）会长Benjamin Boh；

SGTech主席Nicholas Lee。

新一届理事会的主要职务担任者包括：

副主席兼名誉秘书Ang Shih-Huei；

副主席兼名誉财政Chin Wei Jia；

副主席Andrew Lim；

副主席Ong Pang Thye；

副主席Wong Kee Joo；

副主席Yong Hsin Yue；

副名誉秘书Kwee Ker Wei；以及

副名誉财政Marcus Lam。

联合总会主席Mark Lee表示，新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国，这将为深化区域经济一体化、巩固亚细安作为全球增长关键引擎的地位提供机会。

他表示：“SBF将与区域内的合作伙伴携手，将这些机遇转化为企业的实际成果，并推动一个联系更紧密、更具创新和可持续性的亚细安。”