信隆实业总裁 Mark Lee 接替 Teo Siong Seng 出任新加坡工商联合总会主席

Lee 在年度会员大会上当选，任期为2026至2028年；Teo Siong Seng 因被美国指控在集装箱业务中进行价格垄断而申请缺席假。

信隆实业（Sing Lun Industrial）总裁 Mark Lee 于周三在联合总会的年度会员大会上当选为主席。 照片：安永新加坡

【新加坡讯】信隆实业（Sing Lun Industrial）首席执行官 Mark Lee 已当选为新加坡工商联合总会（SBF）2026至2028年任期的新一届主席。

该联合总会于周三（6月24日）举行年度会员大会，并选出了新一届理事会。新加坡工商联合总会的声明指出，新理事会由12名选举理事、一名增补理事以及11名来自各商团商会的代表组成，成员总数共计24名。

在新任主席 Lee 接任之前，时任主席 Teo Siong Seng 已于五月下旬宣布，他将申请缺席假，暂离其主席职务。

据《商业时报》此前报道，71岁的航运业资深人士 Teo 也已暂停担任太平船务（Pacific International Lines, PIL）的执行主席兼董事职务，因为他 被美国指控串谋对干货集装箱进行价格垄断 。

新任主席 Lee 的职责是确保新加坡企业保持竞争力、韧性并为未来做好准备。

他表示：“我们将与企业、政府和行业伙伴紧密合作，制定切实可行的解决方案，营造亲商环境，并帮助企业建立所需能力，以充满信心地进行创新、国际化和实现增长。”

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六名新任理事会成员包括三名新当选的个人理事，以及三名来自商团商会的领袖，他们分别是：

美华营销（Mewah Marketing）集团首席执行官 Michelle Cheo；

邦典酒店（Pontiac Hotel）董事 Kwee Ker Wei；

Quantedge Capital 首席执行官 Suhaimi Zainul-Abidin；

新加坡美国商会主席 Adam Click；

新加坡餐饮业协会会长 Benjamin Boh；

SGTech 主席 Nicholas Lee。

新一届理事会的主要任职者包括：

副主席兼名誉秘书 Ang Shih-Huei；

副主席兼名誉财政 Chin Wei Jia；

副主席 Andrew Lim；

副主席 Ong Pang Thye；

副主席 Wong Kee Joo；

副主席 Yong Hsin Yue；

副名誉秘书 Kwee Ker Wei；以及

副名誉财政 Marcus Lam。

联合总会主席 Lee 表示，新加坡将于2027年担任亚细安（Asean）轮值主席国，这将是一个深化区域经济一体化、巩固亚细安作为全球增长关键引擎地位的契机。

他表示：“新加坡工商联合总会（SBF）将与区域内的合作伙伴携手，将这些机遇转化为企业的实际成果，并推动一个联系更紧密、更具创新和可持续性的亚细安。”