诚聘首席执行官：新加坡律师公会发布职位广告，寻求在警方调查期间领导“体制更新”

新任负责人的主要任务将是加强公会的文化与治理

2025年，新加坡律师公会经历了一场领导层纠纷，最终由 WongPartnership 的 Tan Cheng Han 出任会长。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡律师公会 (LawSoc) 发布了一则招聘新首席执行官的广告。几天前，有消息称警方正在调查该专业机构内部审计中提出的问题。

《商业时报》看到的一封致会员的电邮显示，新加坡律师公会表示，在对领导力、治理和职场文化进行独立调查后，该公会正进入一个“体制更新期”。

除了管理秘书处和履行《法律专业法令》规定的法定职能外，新任首席执行官的主要任务将是加强公会的文化与治理，并重建内部信任和员工士气。

发布这则招聘广告的几天前，新加坡律师公会于周一（9月21日）告知会员，警方正在调查其审计委员会报告中提出的某些问题。

新加坡律师公会表示，已接获指示，在调查结束前不得公布或分发报告内容，也不得发表评论。

这次审计的起因是一封于2025年9月13日发送给律政部和人力部的匿名电邮。同月，一篇网络帖子指控公会内部存在职场霸凌，而在此之前，该公会逾70名全职员工中约有三分之一在该年辞职。

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据称，这些事件发生在2022年至2025年期间，涉及不当的职场行为、薄弱的治理与监督、不健全的申诉处理和举报流程，以及内部控制方面的漏洞。

律政部长 Edwin Tong 当时表示，审计未发现任何蓄意财务不当或掩盖行为的证据，但指出了在领导力、职场文化和治理方面的重大缺陷。

在此期间担任新加坡律师公会会长的是已故的 Adrian Tan、高级法律顾问 Jason Chan 和 Lisa Sam。

该公会还在2025年经历了一场领导层纠纷。尽管 Allen & Gledhill 的 Dinesh Singh Dhillon 是以法定委任成员而非会员选举成员的身份进入理事会，但他仍在2025年11月被21名成员组成的理事会选为会长。

由前会长 Peter Cuthbert Low 和 Chandra Mohan Nair 领导的一个团体对此提出抗议，并要求召开特别会员大会 (EGM)。

在特别会员大会召开前，为了维护律师界的团结，Dhillon 同意让步，最终由 WongPartnership 的 Tan Cheng Han 出任会长，Dhillon 则担任副会长。