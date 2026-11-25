旗下Xolra 6送货车获得陆路交通管理局 (陆交局) 的“里程碑1” (Milestone 1) 批准

新石器Xolra 6自动驾驶汽车通过了监管机构的测试，这确保了它能够安全行驶，并可以进入公共道路进行试验。 照片：NEOLIX

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【新加坡】自动驾驶汽车 (AV) 及物流公司新石器 (Neolix) 于周三 (11月25日) 宣布，已获得新加坡陆路交通管理局 (陆交局) 的批准，可在新加坡开始对其自动驾驶汽车进行路测。

在总部位于北京的新石器公司旗下的Xolra 6送货车于新加坡南洋理工大学自动驾驶汽车测试与研究卓越中心 (Centre of Excellence for Testing & Research of Autonomous Vehicles NTU) 完成测试后，获得了陆路交通管理局 (陆交局) 的“里程碑1” (Milestone 1) 批准。

新石器东南亚区域负责人 Max Zhao 表示，该批准对公司在新加坡的发展计划而言，是重要的一步。

他表示：“随着我们推进后续评估，并为未来受监管的自动驾驶物流应用做准备，我们将继续与本地合作伙伴及相关利益方密切合作。”

作为陆交局自动驾驶汽车评估框架的一部分，“里程碑1”是一项包含基本操作的封闭场地测试，旨在确保自动驾驶汽车能够在道路上安全行驶，并可进入公共道路进行试验。

获得此项批准表明车辆“符合陆交局在交通状况、运营时长和实际商业用途方面的要求”。

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获得该批准使新石器能够从封闭场地测试转向公共道路试验，为未来的商业部署铺平了道路。

近年来，新加坡一直致力于推广自动驾驶汽车，将其作为长期交通规划的一部分，并以此提高效率、克服人力短缺的限制。

与此同时，该公司也正在加速其在东南亚的扩张步伐。

新石器已于今年早些时候获准在马来西亚开始测试，公司还计划进入泰国和越南市场。

新石器成立于2018年，该公司表示已在超过20个国家和300个城市部署了自动驾驶配送系统。这家初创公司在最近的E轮融资中筹集了近4亿美元。