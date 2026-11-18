在11月的第二轮投标中，A组和B组的拥车证保费下跌超过5%。

2026年拥车证保费稳步上涨，这主要得益于以高性价比而广受欢迎的中国汽车品牌。 照片来源：BT, DERRYN WONG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在周三（11月18日）下午4点截止的11月第二轮投标中，拥车证（COE）保费录得显著下跌，原因是买家对本月早些时候创下的历史新高望而却步。

本田授权经销商 Kah Motor 的首席执行官 Nicholas Wong 表示：“当拥车证价格达到如此高的水平，尤其是创下历史新高时，市场自然会做出这样的反应。”

“从某种程度上说，竞标者回归理性是件好事。”

A组和B组的拥车证保费下跌超过5%。其中，面向主流汽车的A组创下2026年迄今为止的最大跌幅——下跌6.4%（8901新元），报130,100新元。

面向豪华车的B组下跌5.1%（6734新元），这也是数月来的最大跌幅。

市场放缓

观察人士表示，此次保费下跌反映了过去两周市场异常低迷的状况。

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2026年拥车证保费持续稳步上涨，这主要归功于以高性价比而广受欢迎的中国汽车品牌，它们推动了强劲的需求，尤其是在A组。

加上10月底大型车展“The Car Expo”后竞标激烈，A组价格上涨5.3%（6997新元），创下139,001新元的历史新高。

经销商表示，A组保费创下历史新高，打破了此前促使顾客涌入陈列室的考量，严重抑制了汽车销量。

一家欧洲汽车品牌的总经理告诉《商业时报》（The Business Times）：“展厅门可罗雀，市场非常低迷。顾客一看到创纪录的拥车证保费，就都打了退堂鼓，因为急于买入已经毫无意义。”

Kah Motor 的 Wong 表示，此次大幅下跌表明市场“甚至比‘The Car Expo’车展前几轮还要疲软”。

业内消息人士称，过去两周举行的一些汽车路演未能达到销售目标。

由于2027年电动汽车（EV）激励措施即将减少，今年的购车热潮有所加剧。目前，电动汽车买家最多可获得3万新元的奖励，但从明年起，这项优惠将降至2万新元。

一些经销商已将激励金额减少作为其营销说辞的一部分。

但 Wong 表示：“我觉得这种说法对顾客已经不管用了，因为上一轮的拥车证价格已经高达13.9万新元。如果你可以等，还不如冒险明年再买。”

然而，该欧洲品牌经理指出，1万新元的回扣减少对所有电动汽车品牌的影响并非均等。一些电动汽车（通常是功率较大的车型）的回扣可能会减少7500新元，这使得为拥车证价格的飙升买单变得更加不合理。

其他观察人士指出，并非所有经销商在上一轮都完全跟进了拥车证的涨幅，这意味着他们此次的出价更为保守。

比亚迪（BYD）分销商及经销商 Vantage Automotive 的董事总经理 Adelene Tan 表示，她预料到市场会放缓，但没想到幅度如此之大。

她表示：“这可能是因为在处理‘The Car Expo’车展的剩余订单时，一些经销商以较低的价格门槛接单——他们没有像A组价格那样同等幅度地提价——因此出价较为温和。”

但如此显著的下跌也可能意味着买家将在下一轮投标中蜂拥而回。

一家多品牌经销商的总经理对此确信不疑，他表示：“保费在下一轮会反弹——只是反弹力度有多大的问题。毕竟，2026年只剩下两轮投标，也就是一个月的时间了。”

Kah Motor 的 Wong 对保费回落则更为乐观：“市场已经疯狂过热。那些不急于买车的人没有动力提前购买。在目前的拥车证保费水平下，并没有什么划算的优惠。”