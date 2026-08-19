业内观察人士警告：拥车证保费飙升预示今年将进一步上涨

他们将此归因于配额减少以及报销车辆重新投入市场的时间延长

车商表示，尽管需求平平，A组成价却有所上涨，这反映了当前的市场状况。 照片：DERRYN WONG，《商业时报》

【新加坡】在周三（8月19日）最新一轮的拥车证（COE）竞标结束后，汽车业观察人士表示，他们预计未来几周内私家车保费不会大幅下跌。

本田授权经销商 Kah Motor 的首席执行官 Nicholas Wong 表示：“拥车证保费在未来几个月内不会下降，因为供应将继续供不应求。”

在最新一轮的拥车证竞标中，也就是8月份的第二轮，所有私家车组别的保费均有所上涨。

适用于主流汽车的A组保费上涨3.7%至12万8501新元，略低于今年7月创下的12万9000新元的历史高点。

适用于较大型或马力更强汽车的B组保费上涨0.8%，至13万1001新元。

可用于任何车款的公开组（E组）保费上涨3.1%，至13万5000新元。

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价格持续坚挺

车商表示，尽管需求平平，A组的成价依然上涨，这反映了当前的市场状况。自4月以来，该组别的价格一直在12万新元以上的高位徘徊。

比亚迪 (BYD) 分销商兼经销商 Vantage Automotive 的董事经理 Adelene Tan 表示：“A组的涨幅相当可观，但这是在收到的投标数量与上一轮几乎相同的情况下发生的。”

她指出，过去两周的竞标并不激烈，整体市场需求平淡，因为没有重大新车发布或大宗订单。

一家主要二手车零售商的董事告诉《商业时报》：“这样的结果只是我们今年大部分时间所见情况的延续。”他指的是由回扣和高性价比车型推动的A组电动汽车高需求。

他补充道：“我认为A组的保费上涨趋势将持续下去。9月份市场情况好坏参半，但我们听说第四季度将有另一场车展，届时也会出现年底冲刺销量的典型现象。”

“我不认为有任何品牌接近其销售目标，而比亚迪今年的期望更高，因此竞争将会非常激烈。”

Vantage 的 Tan 也指出，A组的拥车证供应有所下降。“（A组）配额虽然只下降了一点，但这并非无足轻重，因为在当前市场，即使是微小的变化也可能影响保费。”

拥车证配额以三个月为一期公布。当前周期（8月至10月）于7月底宣布。与上一周期相比，拥车证总供应量增加了0.2%，达到1万9085张。

其中，A组的供应量下降了4%至7134张，而B组的供应量则增加了6.2%至5527张。

供应预计持续滞后

业内观察人士还表示，保费持续高企是供应滞后于需求的结果，预计这种情况在2026年不会改变。

Kah Motor 的 Wong 表示：“问题在于，用于补充拥车证配额的报销车辆数量增长不够快，这意味着当前的需求无法得到迅速满足，因此我们看到了非常高的保费水平。”

他认为，报销车辆数量是市场需求的指标。例如，今年4月至6月，A组有1万零278辆车报销，但其配额仅为7134张。

“汽车总量不允许增长，因此一辆车报销就意味着一张拥车证可以‘一换一’地被替换。从这个角度看，这意味着A组的需求超额超过30%。”

除用于支持商业活动的C组（商用车辆）有0.25%的年车辆增长率外，所有其他车辆组别均为零增长。它们的拥车证配额几乎完全由报销车辆构成。

目前，配额是根据过去12个月报销车辆的滚动平均值计算的，旨在防止供应量出现剧烈波动。这项规定于2023年推出，在此之前，配额是根据过去六个月的平均值计算的。

新加坡社科大学（SUSS）经济学副教授 Walter Theseira 表示：“现在的问题是移动平均数的滞后效应。增加的报销车辆和老旧车辆存量还需要相当长的时间才能转化为可循环的配额。”

Theseira 教授补充说：“我们还没到那种地步，即大量报销车辆的车主无法负担当前的价格重新购车。从历史上看，我们需要几年的持续供应才能大幅降低价格。”

Wong 表示：“目前供应受到抑制，无法满足当前需求，从而助长了高昂的保费。除非规则改变，否则我们不会看到保费下降。”