随着拥车证保费从近期高点回落，更多供应或将到来

观察人士称，市场已恢复正常，但强劲的需求可能意味着价格大幅下跌的希望不大。

比亚迪 (BYD) 周二在淡滨尼1号 (Tampines One) 开设了新展厅。 图片来源：新加坡比亚迪

【新加坡】业内观察人士表示，在上一轮投标中多个组别的价格创下新高之后，本轮私家车拥车证 (COE) 保费的回落是一次预料之中的回调。

汽车集团 Motorway 的董事经理 Anthony Teo 表示：“7月第一轮投标结束后，保费有所回落——因此这是一次小幅回调。但由于汽车需求依然强劲，我们目前的价格仍接近高位。”

尽管市场降温导致了价格下跌，且未来可能会有更多的拥车证供应，但业内人士表示，保费未来大幅下跌的可能性不大。