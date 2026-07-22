尽管全球业务重组，Coinbase仍将扩大新加坡业务，员工人数增至200人

这家加密货币交易所已在莱佛士码头一号开设新办公室

图左起：Coinbase的Hassan Ahmed、新加坡金融管理局的Kenneth Gay、Coinbase的John O’Loghlen、新加坡经济发展局的Seah Yueh Chinn，以及Coinbase的David Ko，摄于该加密货币交易所新加坡办公室的开幕仪式。 照片来源：COINBASE

【新加坡】在纳斯达克上市的加密货币交易所Coinbase的新加坡区域总监Hassan Ahmed表示，公司计划在2026年底前，将新加坡的员工人数从约150人增加到约200人。

Hassan Ahmed在周三（7月22日）接受《商业时报》采访时表示，预计增长最快的职能部门将是工程、客户服务、关系管理和机构销售。

Coinbase于周三在莱佛士码头一号（One Raffles Quay）为其新加坡办公室举行了开幕仪式。

Hassan Ahmed形容新加坡是“全球最值得信赖的金融中心之一，也是Coinbase增长最快的国际市场之一”。

“新办公室的设立，反映了我们对新加坡作为亚太地区创新、人才和负责任增长的战略中心抱有长期信心，这让我们能够更紧密地与地方当局合作、投资人才并扩大合伙业务。”

Coinbase于2023年10月根据《支付服务法》获得了大型支付机构的完整牌照，此后便加大了在新加坡及区域的投资。

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其举措包括与StraitsX建立合伙业务，支持与新加坡元挂钩的稳定币XSGD，以及推出Coinbase Business，为企业提供稳定币支付基础设施。

稳定币是一种旨在保持恒定价值的数字代币，并由美元等传统货币支持。

为何选择新加坡？

Coinbase在新加坡的招聘计划，与其在全球其他地区的裁员行动形成鲜明对比。

5月5日，Coinbase Global宣布将裁员约14%，理由是在动荡的市场中需要管理成本，以及应对人工智能的技术进步。

该公司表示，将把剩余员工集中在人工智能相关技能上，同时减少管理层级。

Hassan Ahmed解释说，Coinbase之所以在新加坡积极招聘，是因为公司看到了加密货币和稳定币在新加坡乃至整个亚洲地区的应用前景“一片光明”。

他补充说，新加坡清晰的监管框架极具吸引力。“当时，新加坡遥遥领先于其他同样在争当数字资产中心的其他司法管辖区和枢纽。”

他还指出了新加坡友好的营商环境、优惠的税收政策以及强劲的资本流入。

在需求来源方面，Hassan Ahmed提到了两大群体——合格投资者和机构投资者。这两类投资者都“日益关注作为资产类别的数字资产和作为一种技术的区块链”。

监管成为有利因素

Hassan Ahmed指出，随着世界各地监管机构成为积极的支持者，代币化领域的“兴趣激增”。

他提到了多项进展，例如美国的《Genius Act》、欧洲的《加密资产市场法规》以及香港的稳定币条例。在新加坡，新加坡金融管理局已推出了代币化票据试点项目和稳定币监管框架。

他说：“现在，消费者和交易员期望市场能够全天候（24/7）交易，他们希望应用这项技术将资产代币化，以实现全天候交易。他们还希望使用稳定币进行即时结算。”

展望未来，Coinbase正在探索人工智能与数字资产的交叉领域——例如，为人工智能代理配备稳定币钱包，并在代理执行操作时，利用这些钱包追踪和审计区块链。

人工智能也将被整合到公司内部的业务和流程中；尤其是在工程领域，不过Hassan Ahmed指出，人类最终必须保留监督权。

他表示：“数字资产和人工智能正在有效地融合。我们对人工智能的潜力感到非常兴奋。”