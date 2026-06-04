The Business Times
business-time-50
SUBSCRIBERS

商用车辆拥车证价格或将突破10万新元；主流汽车保费将维持高位

观察人士指出，电动汽车需求、高企的柴油价格和供应短缺将继续带来上行压力

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Derryn Wong

Derryn Wong

Published Thu, Jun 4, 2026 · 06:33 PM
    • 2026年初推出的激励措施，极大地刺激了对BYD T35这类电动重型卡车的需求。
    • 2026年初推出的激励措施，极大地刺激了对BYD T35这类电动重型卡车的需求。 图片来源：BYD SINGAPORE

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】业界观察人士预测，商用车辆拥车证保费今年将再创新高。

    与此同时，主流汽车的强劲需求预计将使该组别的保费维持在高位。

    中国商用车品牌Sany在新加坡的代理商EcoSwift的首席执行官Ryan Woon认为，C组保费“肯定会达到10万新元”。

    此翻译对您是否有帮助？

    COECommercial vehicles

    TRENDING NOW

    Singapore Kitchen Equipment was founded by husband-and-wife duo Sally Chua (left) and Alan Lee.

    Singapore Kitchen CEO, senior manager charged with alleged fraud, falsifying accounts; both to stay in jobs for now

    A residence in Vicolo delle Orsoline, Rome, Italy.

    How the ultra-rich buy property

    Third-gen owner Edmond Wong is not concerned about “vanity” metrics, and instead aims to “sustain a good business”.

    Profit with purpose: Kim Choo Kueh Chang’s pivot from public listing to protecting heritage

    Jardine Matheson's restaurant unit has reportedly been seeking to sell its KFC and Pizza Hut chains in Asian markets.

    Jardines has survived wars and market collapses. Can it survive the digital age?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More