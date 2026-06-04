商用车辆拥车证价格或将突破10万新元；主流汽车保费将维持高位

观察人士指出，电动汽车需求、高企的柴油价格和供应短缺将继续带来上行压力

2026年初推出的激励措施，极大地刺激了对BYD T35这类电动重型卡车的需求。 图片来源：BYD SINGAPORE

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【新加坡】业界观察人士预测，商用车辆拥车证保费今年将再创新高。

与此同时，主流汽车的强劲需求预计将使该组别的保费维持在高位。

中国商用车品牌Sany在新加坡的代理商EcoSwift的首席执行官Ryan Woon认为，C组保费“肯定会达到10万新元”。