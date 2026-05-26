公积金第三季度利率将保持不变

政府将继续为公积金存款支付额外利息

建屋发展局房屋贷款的优惠利率将保持不变，年利率为2.6%。 照片：BT档案照片

【新加坡】公积金（CPF）所有户头的利率在2026年第三季度将保持不变。

公积金局与建屋发展局 (建屋局) 在周二（5月26日）表示，从2026年7月1日至9月30日，普通户头（OA）以及特别户头、保健储蓄和退休户头（SMRA）的利率，将维持在各自的保底利率水平。

由于挂钩利率低于保底利率，普通户头的利率将维持在年利率2.5%。

建屋发展局房屋贷款的优惠利率与普通户头利率挂钩，比其高出0.1个百分点，因此将保持不变，年利率为2.6%。

特别、保健储蓄和退休户头（SMRA）的利率将稳定在年利率4%。

当局指出，SMRA的挂钩利率目前低于4%的保底利率。该挂钩利率是根据10年期新加坡政府债券的12个月平均收益率外加1%计算得出的。

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为了帮助公积金会员增加退休储蓄，政府将继续为他们的存款支付额外利息。

55岁以下的会员，其首6万新元的综合存款（其中普通户头存款顶限为2万新元）可获得额外1%的利息。

55岁及以上的会员，其首3万新元的综合存款（其中普通户头存款顶限为2万新元）可获得额外2%的利息，接下来的3万新元存款则可获得额外1%的利息。

普通户头存款所赚取的额外利息，将存入会员的特别户头或退休户头。