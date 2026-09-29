翡翠餐饮因未能按时提交所得税报税表面临指控
因公司代表于9月29日未能出庭，庭审延期四周
- 今年9月，翡翠餐饮关闭了其位于金文泰广场、裕廊坊和世界城的“翡翠港式小厨”分店。该集团表示，关闭门店是其运营和分店网络评估的一部分。 《海峡时报》图片：KUA CHEE SIONG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】因公司代表于9月29日未能出庭，翡翠餐饮 (Crystal Jade Fine Dining) 因被控未提交2025估税年完整的所得税报税表，其庭审被延期四周。
新加坡国内税务局 (IRAS) 的检察官在庭上表示，这是该翡翠餐饮子公司首次缺席庭审。
庭审已延期至10月27日。
该公司于4月15日被控在没有合理理由的情况下，未能按时提交其完整的所得税报税表，这触犯了报税法。
若罪名成立，该公司可能面临高达5000新元的罚款。
翡翠餐饮旗下拥有六个餐饮品牌。
今年9月，该集团关闭了其位于金文泰广场和裕廊坊的“翡翠港式小厨”分店，以及世界城的分店，这使得这家本土中餐集团在2026年于新加坡关闭的分店总数达到五家。
翡翠餐饮表示，关闭门店是其持续评估运营和分店网络的一部分。该公司称，受影响的员工已接到通知，并在可能的情况下，获得公司内部的重新部署机会支持。
翡翠餐饮也于2026年早些时候关闭了位于Hillion Mall和新达城的分店。在2025年6月，该公司关闭了其在荷兰村经营了20年的“翡翠拉面小笼包”餐馆。
在最近几家分店关闭后，根据其网站所列信息，该集团仍在运营的分店约有13家。
翡翠餐饮于1991年在新加坡成立，曾是新加坡发展最快的中餐集团之一。
2015年，其在全球拥有120家餐馆，其中47家位于新加坡。海峡时报
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