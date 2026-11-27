该文化外交平台的活动日程包括一场与《商业时报》合伙举办的商务会议。

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【新加坡】文化、社区及青年部长David Neo与国家研究基金会主席Heng Swee Keat将出席在日本神户举行的“聚焦新加坡”（Spotlight Singapore）20周年纪念活动，随行的还有来自新加坡的120名代表。

为纪念两国建交60周年，新加坡的文化外交平台将于周二（12月1日）重返日本。该平台旨在汇集企业、艺术、文化及民间交流。

这场为期六天的活动也建立在两国最近建立的战略合伙业务基础之上。

该活动上一次于2006年在日本东京举行。新加坡驻日本大使Ong Eng Chuan将在神户迎接代表团。

同时担任教育第二部长的Neo将是本次活动的致敬嘉宾，而Heng则将领衔周四的商务会议，并参与一场炉边谈话。

这场会议与《商业时报》（The Business Times）合伙举办，汇集了两国领袖，共同探讨创新、可持续增长、科研商业化、医疗保健和生物技术等议题。

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会议期间还将建立新的跨境合伙业务，新加坡和日本的合作伙伴将参与一场谅解备忘录签署仪式。

会议的演讲者和专题讨论小组成员包括：

新加坡临床研究与创新联盟首席执行官、新加坡临床研究所执行董事Danny Soon客座教授；

Treasure Factory创始人、总裁兼首席执行官Eigo Nosaka；

Rokusho-sha创始人Hiroaki Koizumi；

Sysmex Corp高级执行顾问Kaoru Asano；

Novi Health联合创始人兼首席执行官Sue-Anne Toh博士；

Asics Corp常务执行官Tsuyoshi Nishiwaki博士；以及

Mirxes联合创始人兼首席执行官Zhou Lihan博士。

除了会议之外，由商界领袖、企业家、艺术家、青年和社区伙伴组成的代表团，还将参加涵盖生物医药与健康科技、先进制造业、生活服务产业群与创意产业，以及循环经济与可持续发展等领域的行业交流活动。

他们还将欣赏到各种艺术和文化展示，包括友谊壁画揭幕仪式以及传统舞蹈和音乐表演。

“聚焦新加坡”神户站活动于今年六月首次宣布。在当时的发布会上，出席者包括《商业时报》编辑Chen Huifen、TRCL主席Jennie Chua、“聚焦新加坡”组委会主席Lee Suan Hiang，以及Millet Group主席Lim Yeong Seng等。

TRCL是一家非营利性艺术和文化组织，负责管理和组织“聚焦新加坡”活动，而Millet Group则为该平台提供支持。