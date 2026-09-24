Foo Cexiang：深化新加坡与拉丁美洲在互联互通、农业食品、绿色和数码经济领域的合作

他表示，贸易协定只有在企业利用它们进入新市场、建立新的合伙业务时才真正有用。

南方共同市场—新加坡自由贸易协定为新加坡企业提供了优惠的市场准入，并为它们实现市场多元化创造了机会。 照片：彭博社

【新加坡】新加坡企业在拉丁美洲面临着充满潜力的机遇，尤其是在互联互通与供应链、农业食品韧性，以及绿色和数码经济等领域。

贸工部政务部长Foo Cexiang于周四（9月24日）在新加坡工商联合总会（SBF）举办的第三届拉丁美洲商业论坛上发表了上述言论。该活动汇集了来自新加坡和拉丁美洲的145名商界领袖、政府代表和行业利益相关者。

同时兼任人力部政务部长的Foo Cexiang说：“对新加坡和东南亚企业而言，拉丁美洲意味着增长中的市场、值得信赖的合作伙伴，以及在食品、可持续发展、数字创新和物流领域不断扩大的机遇。”

“对于拉丁美洲企业，新加坡在贸易、互联互通、金融和创新方面的优势，使我们成为进入东南亚的天然门户。”

他表示，双方的经济联系正在迅速增长，过去五年货物贸易额翻了一倍多，在2025年达到350亿新元。同期，服务贸易额也几乎翻了一番，在2024年超过210亿新元。

Foo Cexiang指出，南方共同市场—新加坡自由贸易协定（MCSFTA）是新加坡与拉丁美洲贸易架构的一个重要里程碑。该协定为新加坡企业提供了优惠的市场准入，并为它们实现市场多元化、加强供应链和开拓新市场创造了机会。

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该协定已于今年早些时候在新加坡、巴拉圭、乌拉圭和巴西生效，并预计于11月在阿根廷生效。届时，该协定将在新加坡与所有四个南方共同市场创始成员国之间全面生效。

全面批准后，MCSFTA将成为该拉丁美洲经济集团与东南亚国家签署的首个此类协定。

Foo Cexiang说：“但贸易协定只有在企业善加利用时才有用。它们的真正价值在于帮助企业更轻松地进入新市场，并建立新的合伙业务。”

重点合作领域

他强调的一个机遇领域是互联互通和供应链。在更紧密地连接这些网络方面存在巨大潜力——不仅是通过港口和航运，还包括数字化和贸易便利化。

在这一领域，新加坡和巴西已签署一份谅解备忘录，以建立新加坡—巴西绿色和数字航运走廊。该合作结合了巴西的可再生能源资源和生产替代性船用燃料的潜力，以及新加坡作为世界最大的燃料补给港和全球领先的海事中心的角色。

新加坡和拉丁美洲可以合作的另一个领域是农业食品韧性。拉丁美洲是全球最大的食品净出口地区，也是依赖进口的新加坡加强食品韧性的重要伙伴。

Foo Cexiang表示，拉丁美洲已经为新加坡食品供应的多元化做出了贡献。他指出，巴西是鸡肉、牛肉和猪肉的来源地，墨西哥是鳄梨的来源地，阿根廷则是牛肉的来源地。

他补充说，今年四月，新加坡食品局（SFA）批准了从秘鲁进口加工禽肉和猪肉。

他补充道：“凭借我们的互联互通、物流能力和值得信赖的食品安全法规，新加坡可以为寻求触及东南亚消费者的拉丁美洲食品生产商充当平台。”

此外，Foo Cexiang表示，全球向清洁能源的转型正在为两个地区创造新的合作机会，并指出拉丁美洲是清洁能源技术所需关键矿产资源的主要来源。

“在许多方面，全球的绿色转型将由拉丁美洲丰富的资源和世界各地正在开发的技术共同塑造。”

他说，绿色解决方案也将提供合作机会。新加坡已与秘鲁、智利和巴拉圭签署了关于碳信用合作的执行协议。

同样，在数码经济领域，拉丁美洲正迅速崛起为数字创新中心，尤其是在金融科技和电子付款方面。该地区拥有超过3000家金融科技公司，并在2024年吸引了近30亿美元的风险投资。

Foo Cexiang说：“对新加坡和东南亚企业而言，这指向一个庞大且精通数字技术的市场。”他特别提到了Shopee自2019年进入巴西以来的增长。“我们的政府也在帮助创造条件，以促成更多此类联系。”

新加坡和智利与新西兰共同发起了《数码经济伙伴关系协定》（DEPA），旨在促进数字贸易并推动各国数码经济之间的互操作性。

哥斯达黎加最近加入了DEPA，而秘鲁也已完成了加入谈判。

Foo Cexiang说，路径已经通过协定建立起来，但仅靠政府无法书写下一个篇章。

“它将由企业、投资者和创业家来书写，由那些愿意勇于进入新市场、建立新的合伙业务并共同发现新机遇的人们来书写。”