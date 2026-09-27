运送的不仅是货物，更是信心

ENTERPRISE 50

PAL Line 从传统货运代理公司，发展成为技术驱动的区域物流领导者

除了海、陆、空货运代理，PAL Line 还提供从仓储到报关等一系列全方位服务。 照片：PAL LINE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】PAL Line 的目标是成为一家不仅运送货物，更能为客户传递信心的公司。

这一理念指引着公司从最初的普通货运代理，发展成为区域性的综合一站式物流合作伙伴。这不仅体现了公司对客户信任、创新和可持续发展的承诺，更超越了对业务量的单纯追求。

PAL Line 于 2008 年成立时是一家货运代理公司，最初专注于高效、可靠的跨境货物运输。

然而，随着全球贸易网络的扩张和供应链的日益复杂，公司认识到变革的必要性。

如今，除了海、陆、空货运代理服务，PAL Line 还提供从仓储到报关等一系列全方位服务。

公司在地理上也进行了扩张。自 2013 年以来，PAL Line 已进入缅甸、中国、马来西亚和泰国市场，巩固了其作为区域客户物流枢纽的地位。

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以创新实现智能物流

PAL Line 已将技术融入其运营的方方面面。2016 年是公司的一个重要转折点，当时公司实施了先进的仓库管理系统。

这个集中化的数字平台带来了诸多益处。它让 PAL Line 能够全面、实时地监控从入库物流、收货、存储到出库交付的整个物流链。

透明且实时的库存更新帮助公司减少了库存差异。

同时，直观的仪表板让客户能够实时查看订单状态、库存水平和绩效指标。

该系统还使客户经理能够根据数据主动响应客户需求，并实时调整仓储或补货策略。

PAL Line 的仓库本身也实现了智能化。这些占地超过 5 万平方英尺的设施，配备了先进的门禁系统和由智能监控工具支持的温控系统。

公司的电子商务库存，从电子产品到工业品，均由自动化分拣系统管理。这意味着更高的运营效率、更快的订单处理速度、更高的准确性以及更低的处理成本。

在仓库之外，PAL Line 还创建了一个统一的数字生态系统，通过单一工作流程将其货运代理、货车运输和客户服务整合在一起。

在可持续发展方面，全球定位系统 (GPS) 监控通过最大限度地缩短运输时间来优化运输效率，并提高燃油效率。

公司的叉车车队目前有 70% 是电动的，这显著降低了其现场活动的碳足迹。

可持续发展的人本关怀

PAL Line 的创新和可持续发展方针不仅依靠技术，更注重以人为本。

公司通过培训、导师制度和跨部门研讨会来支持员工，帮助他们适应变化。当 PAL Line 引入新技术和环保实践时，都会通过成文的指导方针和流程进行清晰的沟通。

PAL Line 高度重视其在环境、社会和治理 (ESG) 方面的发展，并认为可持续物流必须在增长与目标之间取得平衡。

公司已承诺到 2026 年将仓库能耗降低约 10% 至 30%，并已采取措施减少其环境足迹。

自 2021 年以来，公司在其所有运营中全面采纳了“减少使用、重复利用、循环再生”(3R) 原则。仓库和办公室已升级为节能的 LED 照明，包装采用环保材料，并优化运输路线以减少燃油消耗。

在社会方面，PAL Line 致力于社区参与，支持慈善组织，并有探访乐龄中心的传统。公司每年还举办慈善活动，鼓励员工参与，培养回馈社会的文化。

在治理方面，PAL Line 密切关注东南亚和欧盟的监管动态，以便预测变化并应对即将到来的风险，例如采用绿色技术的成本或新的合规要求。

PAL Line 认为其成功建立在战略规划和对客户坚定不移的关注之上。公司的创新以客户洞察为导向，旨在解决客户的痛点。

随着公司将目光投向进一步的海外扩张和新市场，它不仅在适应变化，更在通过使物流变得更智能、更环保、更互联，积极塑造物流的未来。

本系列是 E50 企业奖合作伙伴与新加坡国立大学商学院合作的“E50 教育项目”的一部分。PAL Line 是 2024 年的获奖者之一。一年一度的 E50 企业奖排行榜由《商业时报》(The Business Times) 和毕马威 (KPMG) 联合主办，华侨银行 (OCBC Bank) 赞助，并获得新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore)、新加坡交易所 (Singapore Exchange) 和新加坡工商联合总会 (Singapore Business Federation) 的支持。