DHL与本地生命科学孵化中心合作，为生物科技初创公司提供冷链物流

该公司将为生物和医疗保健货物的运输提供支持

DHL将为企业提供专业的物流支持，并促进生命科学孵化中心社群内的知识共享。 图片来源：DHL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】DHL快递新加坡与生命科学孵化中心 (Life Science Incubator, LSI) 建立战略合伙业务，旨在加强对新加坡日益增长的生命科学和深科技生态系统的支持。

根据这项合伙业务，DHL快递将与LSI的孵化中心和共享实验室设施LSI@Elementum合作，为初创公司、中小型企业、研究团队和行业利益相关者提供支持，以推动新的生命科学和医疗保健技术发展。

这家物流公司于周五（9月4日）表示，DHL快递将通过为这些公司提供专业的物流支持，并促进LSI社群内的知识共享来实现这一目标。

作为该合伙业务的一部分，DHL快递还将在LSI@Elementum展示其专业的医疗保健能力，包括冷链解决方案、时间关键型物流以及货物处理的最佳实践。

这包括可提供低至零下196摄氏度超低温保护的温控包装，能够保持敏感生物制剂的完整性。

DHL将通过其DHL医疗快递服务，为UN3373 B类标准下的生物和医疗保健货物（如血样、临床试验材料和生物制剂）提供安全高效的运输支持。

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UN3373是联合国官方代码，用于标识在运输过程中感染风险较低的生物物质。

公司还将为LSI的租户提供专属的取派件服务，使其能更便捷地利用DHL的全球物流网络。

此外，此次合作还将为向启奥城和波那维斯达生命科学集群内的企业提供生命科学与医疗保健行业的物流解决方案奠定基础。

该公司表示，这将有助于减少企业在全球市场进行有效扩张时面临的障碍。

为此，DHL将通过其GoTrade计划举办研讨会和培训课程，传授国际贸易知识、市场准入策略、供应链管理以及跨境监管条例等内容。

正在筹备的活动包括介绍DHL的医疗保健物流解决方案和国际运输要求，以及关于处理生命科学和医疗保健货物温控包装的培训。

DHL快递新加坡董事总经理Christopher Ong指出，物流是“生命科学和医疗保健行业供应链网络中的关键一环，要求对时间紧迫和对温度敏感的货物进行极其专业的处理”。

他补充道：“随着这些创新者迈向商业化，许多人可能会遇到物流方面的挑战，从监管合规到管理敏感的跨境货运。”

“通过这项合伙业务，我们的目标是将专业的医疗保健物流知识更贴近创新发生地，让企业能够专注于开发下一个突破性成果。”

这项合伙业务隶属于DHL集团旗下的全球品牌DHL Health Logistics，该品牌旨在为生命科学和医疗保健行业提供更快速、更可靠的端到端供应链解决方案。

在新加坡和亚太地区，DHL持续投资于医疗保健物流能力，以满足该领域对专业供应链解决方案日益增长的需求。

这包括在新加坡投资1000万欧元（约合1160万美元）建立的医药中心，以扩大公司在先进冷链基础设施和温控设施方面的区域能力。