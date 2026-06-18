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点心连锁店Tim Ho Wan因Plaza Singapura重建将关闭其首家新加坡分店

这家米其林星级餐厅已在该购物中心运营13年；目前在新加坡拥有九家分店

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Sherlyn Sim

Sherlyn Sim

Published Thu, Jun 18, 2026 · 10:00 PM — Updated Fri, Jun 19, 2026 · 09:09 AM
    • 香港点心连锁店Tim Ho Wan将于7月12日举办顾客答谢晚宴活动。
    • 香港点心连锁店Tim Ho Wan将于7月12日举办顾客答谢晚宴活动。 图片来源：TIM HO WAN

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    【新加坡】知名香港点心连锁店Tim Ho Wan将于7月12日关闭其位于Plaza Singapura的首家新加坡分店。

    Tim Ho Wan于6月18日在Instagram上发帖称，这家位于乌节路的分店即将关闭，是该购物中心耗资1.6亿新元重建项目的一部分。

    该连锁店补充说，这家分店作为其在香港以外的首家海外分店，具有特殊意义。2013年开业时，顾客曾需排队数小时才能入场。

    为纪念该分店的关闭，Tim Ho Wan将于7月12日举办顾客答谢晚宴。食客可以每人68新元的价格，无限量享用指定点心和饮料。

    活动还将设有现场音乐表演。宾客将获赠一份独家礼包，内含周边商品和一张价值30新元的Tim Ho Wan礼券，该礼券可在其其余分店使用。

    该连锁店表示，将从6月30日至7月12日（即分店运营的最后一天）推出一项折扣活动。

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    每天都将有一款不同的Tim Ho Wan菜品享受七折优惠。其中包括鲜虾烧卖和豉汁蒸凤爪。

    Tim Ho Wan成立于2009年3月，在整个亚太地区拥有39家分店，其中九家位于新加坡。

    该连锁店于2010年荣获米其林一星评级。

    《海峡时报》已联系Tim Ho Wan以获取更多信息。 海峡时报

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