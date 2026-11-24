各银行跟随官方将预测上调至“约6%”，但人工智能带动的增长预计将在2027年放缓

UOB、DBS和Maybank均已将其2026年的增长预测上调至6.1%，略高于能源、贸易和工业部的新预测。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

继第三季度国内生产总值（GDP）因强劲的人工智能相关需求而向上修正后，经济学家们正跟随官方的步伐，上调其对2026年全年的增长预测。

能源、贸易和工业部 (METI) 于周二（11月24日）将其2026年全年增长预测从之前的4.5%至5.5%上调至“约6%”。

此前，第三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.1%，高于5.4%的初步预估值，也超过了彭博社对经济学家调查所得5.6%的预测中值。

今年前九个月的增长率为6.2%。

METI常任秘书Beh Swan Gin在周二的媒体吹风会上表示，自8月以来，全球经济状况比预期要强，因为人工智能相关的生产和出口持续加速。

他预计，尽管短期内通胀和借贷成本上升对全球活动构成压力，但全球人工智能投资的强劲势头将在今年剩余时间持续。

UOB、DBS和Maybank均已将其2026年的增长预测上调至6.1%，略高于METI的新预测。

UOB副经济学家Jester Koh将该银行先前5.7%的预测上调，以反映第三季度更强劲的业绩，以及他预计第四季度将出现的稳健、接近趋势的增长。

DBS高级经济学家Chua Han Teng也将其预测从5.7%上调，理由是前九个月的增长强劲，且第四季度可能实现稳固扩张。

Maybank经济学家Chua Hak Bin和Brian Lee将他们的预测从5.6%上调。他们修正后的预测意味着第四季度同比增长约5.6%。

OCBC首席经济学家Selena Ling表示，官方预测的上调得到了今年以来更强劲表现的“充分支持”，2026年的表现远好于最初预期，其中人工智能和电子产品周期发挥了巨大作用。

人工智能的利好因素

经济学家指出，人工智能相关需求是此次意外上行的主要驱动力。Maybank的Chua博士和Lee表示，第三季度批发贸易同比增长14.5%，为2010年第四季度以来的最快增速；而制造业产业群在电子和精密工程的带动下增长了8.5%。

然而，第三季度的扩张并不均衡。Chua博士和Lee表示，新加坡金融管理局 (金管局) 估计，科技相关行业贡献了该季度增长的75%，并将此次扩张形容为“K型”，消费增长则有所减弱。

Maybank的经济学家指出，第三季度私人消费增长减半至2%，为三年来最低水平，而零售贸易和餐饮服务业则出现萎缩。

METI的Beh博士将零售贸易和餐饮服务业的疲软主要归因于新加坡居民在海外消费增加，并指出出境旅行数据。他还说，入境旅行人数也有所下降，而坚挺的新加坡元是导致这种疲软的另一个因素。

UOB的Koh表示，尽管游客人数有所回升，但旅游相关领域的疲软表明，在劳动力市场疲软的情况下，消费者行为谨慎。

渣打银行（Standard Chartered）亚细安高级经济学家兼外汇分析师Jonathan Koh同样指出，私人消费对增长有所贡献，但其增速为12个季度以来最慢。

他表示，按支出计算，净出口对增长的贡献最大，其次是私人投资。第三季度，批发贸易对国内生产总值（GDP）同比增长贡献了1.9个百分点，制造业产业群贡献了1.8个百分点，而信息与通信业贡献了0.4个百分点。

OCBC的Ling提醒，不应将强劲的总体增长与所有企业和家庭的健康状况划等号，并指出第三季度居民失业率微升至3%，裁员人数增至4800人。

2027年增长将恢复正常

METI预测2027年全年增长率为2.5%至4.5%。Beh博士表示，已承诺的人工智能投资应能使未来几个季度的人工智能相关需求保持“相对坚挺”，但新的人工智能投资增速预计将从2026年的高位放缓。

他补充说，包括美国和中国在内的新加坡大多数主要贸易伙伴的增长预计也将放缓。

经济学家们同样指出，人工智能周期的持久性是主要的不确定因素。渣打银行的Koh表示，在他看来，人工智能相关活动出现比预期更急剧的放缓是主要的下行风险，近期的美国芯片限制、对投资回报的担忧、项目延迟或更剧烈的金融市场调整都可能削弱前景。

OCBC的Ling同样表示，如果人工智能资本支出势头更突然地减弱，可能会使新加坡2026年表现出众的源头，转变为其明年的主要周期性弱点。

在给出预测的银行中，对2027年的预测介于3.4%至4.2%之间，均在METI的预测范围内。

DBS维持其2027年3.5%的预测不变，与官方预测范围的中点一致。Chua表示，如果人工智能周期比预期更强劲，METI预测范围的上限“可能允许一些上行惊喜”，而下限则为下行风险的出现留出了空间。

UOB将其2027年的预测从3.2%上调至3.8%。Koh预计，人工智能相关的利好因素将在上半年支撑增长，但随着美国主要超大规模数据中心运营商资本支出增长放缓以及金融条件收紧，下半年将有所放缓。

Maybank将其2027年的预测从3.3%上调至4.2%，处于METI预测范围的上限，因为人工智能资本支出在上半年可能保持强劲。

经济学家们还指出了其他支持因素，包括半导体产能扩张和强劲的大型项目建设管道。

OCBC的Ling表示，预期的减速应被视为从异常强劲的基数上恢复正常，而非经济即将衰退的迹象。

当被问及美国商务部关于人工智能芯片的新规以及近期市场对人工智能情绪的回落时，Beh博士表示，由于已承诺的订单，现有需求依然坚挺，但金融市场的急剧调整可能会波及更广泛的经济活动。

关于芯片规定，他表示，METI的初步评估是，对新加坡的影响将是“可控的”，因为新加坡已暂停新的数据中心投资数年，国家能容纳的新投资规模较小，且其绝大多数数据中心运营商不提供远程访问服务。

各领域表现

第三季度，商品生产行业同比增长8.3%，增速低于第二季度的11.2%。

制造业产业群增长8.5%，低于13.2%的增速，但经季节性调整后环比萎缩0.2%。

建筑业增速从6.5%加快至9.5%。

服务生产行业同比增长6.1%，高于上一季度的5.4%。

批发贸易增长14.5%，信息与通信业增长6.2%，金融与保险业增长3.8%，增速低于6.2%。

零售贸易萎缩2.7%，餐饮服务业萎缩2.1%，而住宿业增长0.9%。