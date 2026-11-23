社会援助计划的年值门槛将从2027年3月起调高
调整后，第一档顶限为2万4000元，第二档顶限为3万2000元
- 新加坡公民在特定年份可获得的社会援助资格，是根据其住宅房地产在前一年的年值来决定。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】政府用来评估新加坡公民享有社会援助计划资格的住宅房地产年值（Annual Value，简称AV）门槛，将从2027年3月1日起调高。
社会援助计划目前设有两个年值档次，居住在较低年值房地产的个人可获得更多援助。
第一档目前涵盖年值不超过2万1000元的房地产，其门槛将调高至2万4000元。
第二档目前涵盖年值超过2万1000元但不超过3万1000元的房地产，将调整为超过2万4000元但不超过3万2000元。
财政部周一（11月23日）表示，调整后的档次考虑到了自2025年上一次调高门槛以来，许多住宅房地产年值的增长。
该部门补充说，此次调整将有助于确保居住在建屋发展局 (建屋局) 组屋和较低价值私人房地产的新加坡公民，在住屋年值增加的情况下，仍符合社会援助计划的资格。
各项政府社会援助计划，如消费税补助券计划和就业奖励计划入息补助计划，都提供分级福利，以确保更有需要的新加坡公民获得更多支持。
个人住宅房地产的年值是决定这些计划资格的标准之一。其他标准还包括收入。
新加坡公民在特定年份可获得的社会援助资格，是根据其住宅房地产在前一年的年值来决定。
因此，财政部补充说，2026年的年值将用于决定公民在2027年享有第一档或第二档福利的资格。
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