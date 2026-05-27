以价值而非成本竞争：新加坡为何吸引德国制造商

超过2300家德国公司在这个城市国家开展业务

【新加坡】当Siemens于2023年宣布计划在新加坡投资2亿欧元（约合2.99亿新元）建设一座数字工厂时，此举引发了人们的疑问：为何该公司会选择在亚洲商业成本较高的中心之一进行生产。

但对这家德国工程巨头而言，这项决定主要考量的并非劳动力成本，而是更看重其能否获得熟练人才、供应链的韧力，以及新加坡作为先进制造业和工业创新区域中心的角色。

这一举措反映出一些德国工业企业更广泛的战略转变。它们日益将新加坡视为服务于东南亚其他地区的基地，而不仅仅是一个销售前哨。