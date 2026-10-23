Davinder Singh Chambers 律师事务所受委为政府顾问，负责与烟霾相关公司的调查工作

政府将设立由律师、审计和调查公司组成的专家小组，对可能与烟霾有关的公司展开跨境质询

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 政府已委任 Davinder Singh Chambers 律师事务所为其顾问，协调对可能与影响新加坡的烟霾有关联的公司的跨境质询和调查。

律政部于周五（10月23日）晚间表示，该律师事务所将为一个新成立的专家小组提供协调工作的建议。该专家小组由具备跨境质询和调查专业知识的律师、审计和调查公司组成。

高级律师 Davinder Singh 将凭借其在跨境企业调查和复杂法律结构方面的经验，为质询的执行提供专业建议和指导。

政府表示，将寻求查明并追究那些可能对造成新加坡烟霾的林火负有责任或助长火势的公司的责任。

本地和外国公司的行为，包括其公司关系和供应链，都将受到审查，以确定它们是否参与或纵容了这些林火。

被政府点名的公司将被要求聘请专家小组的专业人士，对其运营、公司关系和供应链进行彻底质询，并向政府提交审计报告。

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这些公司还必须全力合作，并根据质询的需要，无限制地提供相关信息及其运营情况的访问权限。

该小组将帮助政府查明事实，尤其是在涉及跨多个司法管辖区的复杂公司结构和商业安排的情况下。

调查结果将由相关政府机构和总检察署进行评估。

包括新加坡金融管理局 (金管局)和国家环境局 (环境局)在内的其他监管机构也在跟进此事，更多细节将于下周公布。

自9月初以来，新加坡一直受到烟霾问题的困扰，这促使当局努力查明与印度尼西亚林火有关的公司。

在周五宣布这一消息的几天前，高级部长 K Shanmugam 曾誓言，新加坡将动用其所拥有的一切“法律和监管手段”，来对付与该地区严重污染有关的公司。

他在周一接受媒体采访时还警告顽固的公司，不要低估政府采取行动的决心。

国家环境局 (环境局) 已根据新加坡的《跨境烟霾污染法》(Transboundary Haze Pollution Act, THPA) 向10家在南苏门答腊和加里曼丹拥有种植园的公司发出通知，指示它们停止在自己的土地上烧芭，并提交防止林火再发生的计划。

这两个印度尼西亚地区是造成新加坡烟霾的大部分火点的所在地。

这些公司是：

Buana Megatama Jaya；

Mananjung Hayak；

Baratama Putra Perkasa；

Bumi Andalas Permai；

Bumi Mekar Hijau；

Paramitra Mulia Langgeng；

Sumatera Alam Anugerah；

SBA Wood Industries；

Hutan Lestari Raya；以及

Bangkanesia

其中四家公司——Buana Megatama Jaya、Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau 和 SBA Wood Industries——被列为亚洲浆纸 (Asia Pulp & Paper, APP) 的纸浆木材供应商，而 APP 隶属于印度尼西亚的金光集团 (Sinar Mas)。

其中三家公司——Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau 和 SBA Wood Industries——曾在2015年烟霾危机期间收到过《跨境烟霾污染法》的通知。

第五家公司 Baratama Putra Perkasa 可能也与 APP 有关联，尽管这种关联尚未得到确切证实。

在新加坡设有业务的 APP 一直坚称，公司在其所有运营和供应链中执行严格的“不烧芭”政策，并且特许经营区内发生的林火不一定意味着是运营商所为。

另外，新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 已向八家上市农业综合企业发出质询，询问它们的运营情况以及与烟霾的潜在联系。

这些公司——Wilmar International、First Resources、Golden Agri-Resources、Olam、TSH Resources、Bumitama Agri、Indofood Agri Resources 和 Kencana Agri——均坚称不使用火耕方式清理土地，尽管其中一些公司承认在其运营区域内探测到了火点。

新交所监管公司也已警告，将对未能履行信息披露义务的公司采取监管行动。

新加坡的银行也表示，它们可能会减少对违规公司的融资或终止与它们的合作关系，理由是它们对所融资公司在公开焚烧和砍伐森林方面的行为采取“零容忍”态度。