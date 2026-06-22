一项对高级领导者的调查显示，他们所在组织的管理者仅被评为“效果一般”。

【新加坡】一份报告发现，2025年新加坡仅有14%的员工在工作中表现出敬业精神，而高达86%的员工敬业度低下，给经济造成了约736亿美元的生产力损失。

由新加坡董事协会（SID）和管理咨询公司Gallup于周一（6月22日）发布的《2026年新加坡职场报告》强调，相比之下，东南亚地区的员工敬业度平均水平较高，为25%，而全球平均水平则为20%。

一份新闻稿也指出，鉴于新加坡的国内生产总值增长率预计将从去年的5%放缓至2026年的2%至4%，“低敬业度正从一个文化层面的问题转变为战略层面的负债”。

该报告综合了Gallup的全球职场研究、对高级领导者的访谈以及由SID推动的领导力圆桌会议的讨论。报告还发现，新加坡年轻员工的低敬业度问题尤为突出。

35岁以下的员工敬业度仅为10%，而年龄较大的同事则为16%。

报告警告称，除非企业调整工作结构、提供发展机会并为年轻员工的职业发展提供支持，否则这一差距可能会进一步扩大。

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管理者仅“效果一般”

该报告还对14位高级领导者进行了一项领导力调查。尽管这些领导者普遍认识到员工敬业度的重要性，但他们将所在组织管理者在发展和激励员工方面的效能评为仅“效果一般”。

这些来自私营和公共部门的领导者，为其组织的人事经理在发展和激励员工方面的效能打出了3.32分（满分5分）的平均分。

尽管接受报告采访的领导者中，有近四分之三的人强烈认同拥有敬业的员工是其组织的战略重点，其余的人也表示同意，但调查结果依然如此。

报告指出，大多数受访领导者也认识到管理者在打造敬业团队方面的重要性。

报告称，然而，许多组织仍继续将表现出色的个人贡献者提拔到管理岗位，却没有为他们提供充分的准备或支持。

尽管如此，Gallup的研究表明，管理者对员工敬业度有重大影响，团队之间敬业度水平差异的约70%都可归因于管理者。

新加坡董事协会（SID）首席执行官Emily Poon在报告发布会上表示，对于董事会而言，这再次强调了将领导力发展、继任计划和企业文化作为战略重点的重要性。人力部政务部长Dinesh Vasu Dash也出席了此次活动。

Poon说：“董事会早已认识到金融资本是价值创造的驱动力。随着人工智能重塑工作和商业模式，人力资本日益值得同等水平的战略关注。那些成功的组织，将是那些像部署技术一样用心培养人才的组织。”

然而，Gallup首席执行官Jon Clifton表示，许多组织正在“扁平化”，并补充说，这部分是为了避免糟糕的管理者所造成的损害，但也是因为一些首席执行官认为，随着人工智能和自动化的普及，他们可以减少对员工情绪的担忧。

Clifton说：“这是一个巨大的讽刺，因为在我们实行扁平化管理的时候，恰恰是我们最需要管理的时候。”他补充说，在工作压力和混乱日益加剧的当下，这一点尤为重要。

他指出，当一个组织拥有优秀的管理者，他们懂得如何处理工作中的情感问题——通过明确的指导、双向对话以及帮助员工发挥其优势——工作场所就会蓬勃发展。

何谓优秀的管理者

报告认为，提高员工敬业度可以带来显著的经济和商业效益，并指出“即便是员工敬业度的轻微提升”，也能极大地促进新加坡的经济增长和企业业绩。

然而，报告引用的Gallup更广泛的研究显示，一个挑战在于，企业在82%的情况下都未能选出具备合适才能的人担任管理职务。

另一个挑战是，普遍的做法是根据管理者的个人业绩而非其团队领导能力来奖励他们。

报告称：“既然衡量什么就管理什么，结果是可预见的：管理者会优先考虑自己的个人绩效目标，而牺牲了团队成员的敬业度。”

关于何谓优秀的管理者，报告指出，高效的管理者不一定是具有超凡魅力和远大愿景的领导者。

相反，他们在三个方面表现出色：识别和发展员工的优势；通过定期的认可和反馈来培养敬业度；以及通过明确的期望和问责制来驱动绩效。

有效领导

报告指出，尽管许多领先企业在高管的领导力发展和个人贡献者的技术培训上投入巨资，但人事经理所获得的“投资和支持要少得多”。

为了弥补这一差距，报告将建设管理者能力确定为制定组织敬业度战略的四大优先行动之一。

报告称，组织应为管理者配备有效领导团队所需的时间、工具和权限。

这包括给予管理者更大的自主权和更多时间来指导员工，为进行有意义的辅导对话提供指导，并建立支持团队敬业度问责制的体系。

报告指出：“当管理者得到适当的支持时，敬业度就变得具体而真实。反之，即使是设计得最好的敬业度战略也难以获得动力。”

报告中确定的另外三个优先事项是：使组织文化与员工的日常体验保持一致；将人力资源重新定位为战略职能；以及通过发展和充分利用员工的优势来最大化“人才密度”。

人力部的Dinesh表示，雇主有机会在职场和员工发展方面进行有意识的规划。

他说：“我想指出，这甚至可能关乎战略可行性，将人力资本重塑为战略问题需要最高层的领导力。当人力资本得到与金融资本同等的严谨和规范对待时，组织就能对其员工做出更好的决策，而这些更好的决策将直接转化为更好的长期绩效。”

新闻稿称，为帮助董事更好地监督劳动力问题，新加坡董事协会正与新加坡管理大学（SMU）合作，计划于2026年第四季度推出一个关于战略性人力资本管理的新模块，作为SID-SMU董事计划的一部分。

该声明补充说，该模块将为董事提供实用的框架和治理工具，以监督人才、领导力和文化，将它们作为组织长期价值的驱动力。