他将接替自2020年起担任管理合伙人的Gerald Singham

Edric Pan将于2027年1月1日起担任Dentons Rodyk & Davidson的最高领导职务。 照片：DENTONS

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[新加坡] Dentons Rodyk & Davidson副管理合伙人Edric Pan将自2027年1月1日起，接替Gerald Singham出任该律师事务所的管理合伙人。

Pan将同时担任Dentons亚细安区域首席执行官和Dentons全球副主席。

Singham担任管理合伙人已有六年，由于已达到事务所合同规定的退休年龄，他将于2026年底卸任。

他还将卸下亚细安区域首席执行官的职务。不过，他将继续担任事务所的高级顾问。他已在该事务所服务了近四十年。

该事务所在星期四（11月26日）表示，此次领导层变动对事务所而言是一个“重要过渡”。该事务所今年庆祝了其成立165周年。

该事务所补充说，它期待在新加坡和整个区域实现下一阶段的增长。

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在事务所的二十年

Pan于2005年加入Dentons Rodyk。他于2017年当选为事务所执行委员会成员，并于2022年被任命为副管理合伙人。

该事务所指出：“他还建立了一支领先的纠纷解决业务团队，在处理商业、保险、雇佣和航空等领域的重大纠纷方面拥有近30年的法律经验，包括在新加坡最高法院审理的案件。”

他获得的荣誉包括被Chambers Asia-Pacific（一家对区域内顶尖律师事务所进行排名的机构）和法律刊物The Legal 500 Asia-Pacific评为“保险领域的杰出个人”。他还在2026年被Asialaw评为保险领域的精英律师。

Singham是该事务所企业业务部的高级合伙人。

他的经验包括就竞争法事宜为国内和跨国客户提供咨询。这些事宜包括卡特尔调查、宽恕申请以及就行业竞争法提供建议。