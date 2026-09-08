黄总理：国家需要有效的政治领袖，公务员无法替代

POLITICAL SALARIES REVIEW

他在薪金检讨之际表示，薪酬影响了是否有足够能力的部长人选。

黄总理说：“我们的出发点是：良好的政府取决于卓越的领导。机构的效率取决于其领导者。” 照片：MDDI

【新加坡】总理 Lawrence Wong 在周二（9月8日）表示，即使有能干的公务员团队，国家也需要强大、有效的政治领导。他是在阐述上调新加坡政治职务薪金的理由时，发表上述言论的。

他补充说，薪酬之所以重要，是因为它影响到是否有足够多的能人愿意挺身而出，承担部长的职责。

他说：“我们的出发点是：良好的政府取决于卓越的领导。机构的效率取决于其领导者。”

他警告说，如果部长的能力较弱，可能会导致公务员团队的素质下降，因为公务员希望为能够做出明智判断并值得尊敬的领导者工作。

他补充道：“更严重的风险是，薄弱的政治领导最终也会削弱公务员系统。”他以一些未具名的国家为例，这些国家曾拥有非常能干的政府，“但当高层的政治领导力减弱时，其公务员系统也随之恶化”。

曾在公务员体系中担任能源市场管理局局长的黄总理也向国会表示，公务员不能也不应该做出例如应该征收多少税款等战略性的政治决策。

他说：“强大的公务员系统无法替代有效的政治领导。部长必须为所领导的部门设定方向、决定优先事项并做出战略决策。”