电子业提振新加坡6月份工厂产值增长7.2%，但未达到预期

私人领域经济学家的预测中值为增长9.1%

【新加坡】新加坡经济发展局周一（7月27日）公布的数据显示，6月份工厂产值同比增长7.2%，未达到市场预期，且增速低于5月份修正后的17.8%。

在彭博社的一项调查中，私人领域经济学家的预测中值为增长9.3%。

若不包括波动较大的生物医药制造业产业群，产值同比增长9.6%，增速低于5月份修正后的23.2%。

经季节性调整后，按月计算，6月份产值下降7.2%，而5月份修正后的数据为增长6.9%。若不包括生物医药制造业产业群，产值则下降了11.2%，与上个月修正后录得的11.7%增幅形成对比。

在制造业领域内，电子、精密工程和交通工程制造业产业群录得产值增长，而其余产业群则出现下滑。

关键的电子制造业产业群在所有制造业产业群中增长最为强劲，6月份产值增长21.3%，但增速低于5月份49.2%的激增水平。

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该产业群的增长主要由资讯通信和消费电子领域（增长32.1%）带动，这得益于与人工智能相关的持续需求。

其次是 半导体（增长21.1%）、计算机外围设备和数据存储（增长8.2%），以及其他电子模块和组件（增长5.2%）。

各产业群表现

精密工程制造业产业群6月份同比增长率位居第二，达到14.9%。

在该产业群中，机械和系统领域增长了16.6%，主要得益于半导体设备产量的增加。

与此同时，光学仪器、电子连接器以及冲模、模具、工具、夹具和固定装置的产量增加， 促使精密模块和组件领域增长了6.6%。

交通工程制造业产业群的产值温和增长4.6%，主要由陆路交通（增长41.2%）和航空航天领域（增长11.2%）所推动。后者的增长得益于飞机零部件产量的增加，以及来自商业航空公司的持续维修、修理和翻修业务。

该产业群的整体增长， 被海洋及岸外工程领域14.1%的下滑部分抵消。该领域录得较低的活动水平，且市场对油气田设备的需求疲软。

一般制造业产业群收缩了6.8%。尽管印刷业（增长2.9%）和杂项产业（增长16.3%）有所增长，但这被食品、饮料和烟草领域16.9%的下滑所抵消，后者是由于奶粉以及饮料和可可产品的产量下降所致。

生物医药制造业产业群下滑了11.4%，原因在于药剂领域（收缩34.4%）和医疗科技领域（收缩0.7%）均出现萎缩。

化学制造业产业群收缩了11.7%，是所有产业群中降幅最大的。

由于原料供应中断，石油（下降10.2%）和石化（下降52.7%）领域的产量下降，抵消了其他化学品领域22%的增长。特种化学品领域则保持不变。