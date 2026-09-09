生育率、污染、收入不均：“生活质量”指标对部长花红有何影响？

POLITICAL SALARIES REVIEW

该指标或将纳入国家表现花红（National Bonus）的衡量标准，但分析师对于应包含哪些具体项目意见不一。

新加坡管理大学法律系副教授 Eugene Tan 反对使用总和生育率（TFR）作为衡量标准，他认为生育是“一个非常个人的决定”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】分析师表示，在决定部长花红时，“生活质量”指标可以衡量生育率、污染水平和收入不均等多项指标。

此前，新加坡总理 Lawrence Wong 于周二（9月8日）在国会宣布，根据现有的基准公式，入门级部长的参考年薪将从110万新元上调至180万新元。此举是政府修订部长薪金的一部分。

公共服务统筹部长 Chan Chun Sing 在另一场演讲中表示，国家表现花红（National Bonus）的指标也将收紧，以确保目标在经济日趋成熟的背景下保持实际。

根据一个独立检讨委员会的建议，政府也正探讨在框架中加入“生活质量”的衡量标准。不过，Chan 并未详细说明具体内容。

国会定于9月10日就政治领袖薪金检讨的两份部长声明进行辩论。

接受《商业时报》采访的政治分析师表示，引入生活质量指标的举措在原则上是受欢迎的，因为它将使国家表现花红框架从纯粹的经济表现，转向更以人为本的成果。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

但他们指出，要确定既有意义又可衡量的指标将十分困难。

政策研究所高级研究员 Gillian Koh 说：“制定一套明确的‘生活质量’衡量标准，是社会科学领域的终极难题。”

“如果指标只有少数几个，或许会比较容易处理，但每个人对于应纳入哪些指标，都会有不同的看法。”

衡量生活质量

新加坡国立大学（国大）政治学副教授 Chong Ja Ian 表示，可用于衡量生活质量的指标范围很广。

他表示，虽然更精确的部长表现衡量标准是受欢迎的，但他质疑这些指标会是什么样子。

“例如，这些指标会否包括生活成本、污染水平、文化遗产与环境保护、贫困率、整体犯罪率以及总和生育率（TFR）等？”

Chong 教授还建议，除了国家层面的指标，各部门专属的衡量标准或许能更贴切地评估个人表现。

他补充说：“毕竟，各部门的关键绩效指标（KPI）都可以在每年发布的政府收支预算文件中找到。”

他提议将部长薪金与全国收入中位数挂钩，并根据国家表现花红指标以及总和生育率等国家关键优先事项的表现来计算保费。

他表示，这能将部长的激励机制“更紧密地与普通新加坡民众的关切联系起来”，同时也能更精确地反映个人表现，这与其他领域的做法类似。

新加坡管理大学法律系副教授 Eugene Tan 提醒，并非所有国家优先事项都适合采纳为国家表现花红指标。他反对使用总和生育率作为衡量标准，因为生育是“一个非常个人的决定”。

他表示，这能将部长的激励机制“更紧密地与普通新加坡民众的关切联系起来”，同时也能更精确地反映个人表现，这与其他领域的做法类似。

新加坡管理大学法律系副教授 Eugene Tan 提醒，并非所有国家优先事项都适合采纳为国家表现花红指标。他反对使用总和生育率作为衡量标准，因为生育是“一个非常个人的决定”。

尽管如此，他同意将国家优先事项与国家表现花红指标挂钩的整体想法有其可取之处，前提是这些优先事项必须向公众公布。

他建议新加坡参考联合国人类发展指数——尽管新加坡在这些指标上已经得分很高。

作为起点，他提议采用收入不均、生态可持续性以及“各种幸福感衡量标准”等指标。

总的来说，Tan 教授表示，不应因衡量困难而避免使用这类指标，只要这些指标“足够稳健、客观，并且能够进行充分的跨时间衡量”。

新加坡人力资源专才学会（Institute for Human Resource Professionals）总裁 Aslam Sardar 同样认为，将生活质量纳入国家表现衡量标准是“方向正确的”，但他提醒不应将其视为一个独立的 KPI。

他表示，生活质量“本质上是多维度的，难以用单一指标来衡量”，并补充说，将其视为对国家进展的更广泛评估的一部分可能更为合适。

他补充说：“衡量的内容应该反映公民所关心的事情，而生活质量正日益成为其中一项成果。”

衡量基准

对于采用收入最高的1000名新加坡公民来确定基准的做法，是否仍是衡量新加坡人才库的公平方式，分析师们意见不一。

该基准将入门级部长的参考年薪与收入最高的1000名新加坡公民的收入中位数挂钩，这批高收入者包括制造业产业群、医疗保健和金融服务等领域的总裁和经理。

新加坡管理大学的 Tan 教授认为，这个范围应该扩大，例如扩大到收入最高的1万名，并指出较窄的基数范围有精英主义之嫌，且容易导致薪金水平偏高。

政策研究所的 Koh 对此表示不认同，她指出，该制度的设计初衷就是不去限定收入最高的1000人来自哪些专业领域。

她说：“委员会的做法是先确定基准，然后再看这收入最高的1000人从事哪些行业。”

Sardar 表示，以收入最高的1000人作为基准仍然是“合理且站得住脚的”，但他认为，其稳健性取决于这个群体是否能充分代表新加坡更广泛的领袖人才市场。

他表示，该群体的构成应在不同领域、行业、机构规模、所有权结构和领导职位之间反映出适当的平衡。

他说，如果某些领域或机构类型的代表比例过高，基准可能会扭曲薪酬结果。

更广泛地说，Sardar 表示，问题不在于是否纳入或排除特定职业，而在于该基准是否能继续反映新加坡未来领袖人才库的不断变化。

他指出，如今的领袖人才遍布商业、科技、医疗保健、学术界、专业服务以及公共和社会领域。

尽管如此，他提醒说，没有任何基准能完全捕捉政治领导力的独特性，因为它在责任、问责、动机和公共服务精神方面都与商业领导力不同。

他说：“因此，该基准的最大价值在于作为指导，而不是一个需要机械性匹配的市场费率。”