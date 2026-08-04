Jasmin Lau表示：政府科技局在机构改革期间将继续与供应商合作

7月份该法定机构裁退的93人中，约五分之二年龄在40多岁，30%年龄在50岁以上

[新加坡] 数码发展及新闻部高级政务部长Jasmin Lau周二（8月4日）在国会上表示，即使政府科技局 (GovTech) 正在转向内部开发产品，但预计仍将与外部供应商“非常、非常紧密地合作”。

此前，该机构进行了一项重组活动，并伴随着公共服务领域罕见的大规模裁员。在为期两年的三阶段计划中，第一阶段共有93人被裁退。

她表示：“我们确实认识到，目前仍有许多项目是与供应商合作管理的，我们也重视行业和供应商带来的专业知识。”她驳斥了关于政府科技局不打算再使用供应商的说法，称这是一种误解。

“无论是在公共还是私营领域，我们都清楚地认识到，供应商仍然是我们数字生态系统中的关键合作伙伴。”

在上个月宣布重组后，国会议员在多项国会质询中，询问了受影响员工的背景情况、再培训和重新部署支持，以及政府科技局从项目交付模式转向产品所有权模式所带来的影响。

政府科技局将重组的必要性归因于其业务模式的转变，即从监督外部供应商项目转向内部开发数字产品。

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Lau称此次对员工的影响是转型的“必要部分”，并表示：“因为这一转变，政府科技局的员工队伍将会壮大，但其人员构成也需要改变。”

她确认，数码发展及新闻部已就人力转型计划进行过咨询并表示支持。她还重申，政府科技局将扩大招聘软件工程师、数据专家和网络安全专家等职位。

政府科技局目前拥有约3900名员工，预计在两年内重组7%至9%的职位。此举影响到派驻在其他政府机构的前线部署团队的员工。

Lau表示，担任项目和供应商管理职务的合约人员也更有可能受到计划中的人力转型的影响。

她透露，在迄今为止受重组影响的所有员工中（包括被裁退的群体），40多岁的职员约占五分之二。

Lau在回答国会议员Patrick Tay的提问时补充说，被裁退的人员中约有30%年龄在50岁以上。

同样，在服务年限方面，被裁员工与留任员工之间没有显著差异。

被裁退的职员目前仍在政府科技局的薪资名单上，并正在接受职业过渡支持。兼任代人力部长的Lau补充说：“我们打算通过就业安置工作来跟进他们的进展，以确保他们能够顺利过渡”。

她指出，近年来，政府科技局的员工队伍已经通过自然减员和定向招聘发生了变化，“但仍不足以满足我们的需求”。

工人党国会议员Louis Chua指出，该机构的转型并非毫无预料，并质问为何不能让被裁员工为公共部门的其他职位做好准备。

Lau回答说：“很不幸，是变革的速度和规模要求我们采取目前的措施。”她补充说，该机构也希望让受影响的员工考虑其他公共和私营部门组织的机会。

另外，全国职工总会 (National Trades Union Congress, NTUC) 秘书长Ng Chee Meng在一个科技行业招聘会上表示，该行业“转型速度比大多数行业都要快”，并指出，近几周来，科技行业的专业人士、经理和执行人员 (professionals, managers and executives, PMEs) 已经失业。

在周二由全国职工总会就业与职能培训中心 (NTUC’s Employment and Employability Institute) 组织的活动上，他表示：“随着更多科技公司进行重组，我们知道这给许多PME带来了不确定性。但仍有其他雇主在寻找科技人才，就业机会是存在的。”