公共服务署：公务员在未公布地铁站附近购房事件“令人担忧”，但未必构成不当行为

该部门正在确认当时参与铁路规划的官员在2007年至2011年间进行的购房交易

政府正展开审查，以回应一份近期发表的研究报告中提出的论断。 照片：《海峡时报》

【新加坡】政府正在进行一项审查，以评估公务员是否如近期发表的一项研究所指，利用有关规划中地铁站的内部信息购买房产，从而构成不当行为。

此前，一份工作报告发表，指出在铁路规划相关机构工作的公务员，与他们在地铁站位置公开宣布前于规划站点附近购买私人产业的行为之间，存在统计上的关联。本次审查正是因此展开。

这种模式主要见于2011年及之前宣布的地铁站。

公共服务署（PSD）在周五（9月25日）发布的声明中表示：“我们严肃看待报告中的论断。”

“报告中指出的统计模式确实令人担忧。但统计模式本身并不能证明任何个别官员在相关时间是否确实获取了关于地铁站位置的非公开信息，或这些信息是否影响了其购房决策。”

美国非营利组织国家经济研究局（NBER）于9月发表的一项研究发现，中层公务员在已规划但尚未公开宣布的地铁站附近购房的比例异常地高。

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该工作报告发现，这种行为集中发生在地铁站位置公开宣布前的一到两年，并指出相关购房交易估计有113笔，总额达1.38亿新元。

公共服务署在周五的声明中表示，该部门正在确认在报告重点提及的2007年至2011年期间，由当时参与铁路规划的官员所进行的购房交易，这些房产都靠近后来被宣布为地铁站的地点。

“由于这些交易发生在一段时间以前，我们需要时间来调取现有记录并审查每个案件的具体情况。如果我们发现有证据表明某官员利用非公开信息购买房产以谋取私利，案件将被移交警方作进一步调查。”

公共服务署指出，关于规划中地铁线路和车站的信息或猜测可能早已在公共领域流传，或被用于推广新的房地产项目。

公共服务署表示：“某位官员可能出于与任何非公开信息无关的原因，购买了此类项目中的单位。这些可能性并不能免除审查的必要性，反而更凸显了在得出任何结论之前，必须仔细审查每一笔交易的原因。”

NBER的报告称，其发现的购房行为集中于中层官员和铁路规划相关机构，并产生了“可观的个人收益”。这种行为在其亲属中也同样被观察到，“与信息泄露的情况相符”。

研究发现，与可比房产相比，这些购买的房产产生了正回报，且在较短的持有期内收益尤为显著。

研究数据涵盖了“全量级住房交易”，并将公务员的购房行为与一个具有相似人口统计特征和住房消费行为的非公务员对照组进行了比较。

在2011至2012年正式执法得到加强后，报告观察到“不当行为随后有所减少”。

这篇由美国和香港学者撰写的论文，研究了“倾向于廉正的社会规范，是否能替代正式执法来遏制公职人员的不当行为”。

该论文作者写道：“我们发现了公务员进行内幕交易的明确证据。” 作者包括 Columbia University 的 Tomasz Piskorski、Stanford University 的 Amit Seru 和 Chun Zhao，以及 University of Hong Kong 的 Jian Zhang。

公共服务署指出，新加坡长期以来都设有规定和保障措施，防止官员利用非公开信息谋取私利。

公职人员必须申报所有房产购买交易，包括在新加坡和海外的住宅、商业地产和土地。

公共服务署表示，政府还对敏感信息的接触权限进行管控，并设有举报可疑不当行为的渠道。

能够接触到可能与个人拟议交易（无论是涉及房产、车辆还是金融工具）相关的非公开信息的官员，必须在进行交易前申报其信息接触权限并获得批准。

《2018年公共领域（治理）法》第7节规定，公务员未经授权使用非公开信息以谋取私利属于刑事犯罪。

在2025年，申报系统得到加强，使得能够接触非公开信息并有真实需要进行个人交易的官员，可以向其机构主管在线提交申请。

公共服务署表示：“政府期望所有公职人员都能秉持最高的廉正标准。若有理由怀疑某位官员滥用非公开信息谋取私利，相关事宜将被调查并采取适当行动。”

“与此同时，任何关于不当行为的结论都必须基于证据和每个案件的事实。”

NBER的报告指出，作者们与包括经济学家Li Shengwu在内的人士进行的“讨论令他们获益匪浅”。Li Shengwu是国务资政Lee Hsien Loong关系疏远的侄子。

报告还向新加坡国立大学（国大）的现任和前任学者致谢，包括Sumit Agarwal、Qian Wenlan、Jessica Pan、Ivan Png和Bernard Yeung。其中一些人此后已与该出版物划清界限。