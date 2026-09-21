人力部：2026年第二季度本地被裁员工求职时间更长；职位空缺减少6.4%

该季度裁员人数达4,620人，高于初步预估

截至6月，职位空缺已降至68,600个，其中金融服务以及信息与通信领域的专业人士职位有所减少。 照片：BT档案照片

【新加坡】根据人力部 (MOM) 于周一（9月21日）发布的数据，第二季度裁员人数增幅超过此前预估，同时被裁本地居民的再就业率有所下降。

人力部的季度《劳动力市场报告》显示，从3月到6月的三个月内，约有4,620名员工被解雇，高于预估数据中的4,500人。裁员人数较上一季度的3,830人增加了20.6%。

与此同时，职位空缺在6月份减少了6.4%，从3月份的73,300个降至68,600个，主要原因是金融服务及信息与通信领域的专业人士职位减少。初级专业人员、经理、执行人员和技术人员的职位占所有职位空缺的45.3%。

代理人力部长Jasmin Lau在访问全球网络安全供应商Acronis新加坡办事处期间表示：“市场上当然仍有工作机会，但要成功转职可能具有挑战性。我们的政府将支持员工学习和适应，为他们能够胜任的新职位做好准备。”

代理人力部长Jasmin Lau（右）在公司访问期间与Acronis员工交流。 照片来源：CMG

本季度的裁员人数达到了自2020年底（当时有5,640名员工失业）以来的最高水平，裁员主要集中在制造业产业群、信息与通信以及金融服务等外向型行业，而业务重组和结构调整是主要原因。

人力部人力研究与统计司司长Ang Boon Heng对媒体表示：“（裁员人数）连续两个季度增加，确实值得密切关注。”他补充说：“我们目前看到的情况是，裁员并非普遍性增加……而是非常集中和有针对性地发生在少数几个行业。”

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与此同时，54.9%的被裁本地居民在六个月内找到了工作，低于截至2026年3月底的60.7%。

DBS高级经济师Chua Han Teng在一份报告中写道，由于被裁员工需要更长时间才能找到新工作，他们可能需要“更充裕的财务缓冲，以应对更长的求职周期”。

第二季度总就业人数增长11,400人，超出初步预估——尽管增长主要来自建筑业和制造业产业群的非本地员工。本地居民就业人数仅增加2,200人，而上一季度为5,400人。

这主要是因为第二季度的月均招聘率从之前的1.6%降至1.4%，而离职率则保持在1%不变。

“喜忧参半”

Maybank区域专题宏观经济学家Chua Hak Bin博士告诉《商业时报》，数据显示，人工智能投资热潮以及新加坡第二季度5.9%的强劲国内生产总值增长，并未在就业增长方面取得成果。

他评论道，经济“本应每季度创造超过20,000个就业岗位”，但目前并未达到历史趋势水平。“如果当前的人工智能热潮不能转化为更广泛的就业增长和薪资上涨，K型经济可能会变得更加明显。”

6月份的失业率为1.9%，低于3月份的2%。

公民失业率为3%，与3月份持平；包括永久居民在内的居民失业率则稳定在2.9%。

尽管如此，人力部指出，截至6月底，居民长期失业率从3月底的0.9%微升至1%。经季节性调整后，本季度职位空缺与失业人数的比率为1.48，而3月份为1.46。

人力部还发现，在7月份接受调查的雇主中，有48.7%计划在未来三个月内招聘，高于6月份的43.9%；但打算提高工资的雇主比例在7月份降至27.9%，低于前一个月的29.3%。

人力部表示：“招聘和薪资预期仍低于2026年2月的水平，这表明企业在扩大员工规模和提高薪资方面仍持谨慎态度。”

鉴于就业持续增长和失业率较低，人力部称劳动力市场具有韧性，但补充说：“对一些本地居民工人而言，情况变得不那么有利了。”

Ang指出：“我们的本地居民就业增长更为温和，职位空缺减少，六个月内重返工作岗位的被裁员工比例也较低。”

他表示，尽管失业率较低，但劳动力市场已显示出放缓迹象，前瞻性指标指向“一个积极但非常谨慎的劳动力市场前景”。

DBS的Chua评论说，这些数据呈现出劳动力市场“喜忧参半的局面”，他预计市场在下半年将“基本保持稳定”。

在定于周三公布的8月份通胀数据发布前，他告诉《商业时报》，尽管政策制定者密切关注外部成本驱动因素，但“在单位劳动力成本增长受限的情况下，国内驱动的通货膨胀和需求拉动的价格压力可能会得到控制”。