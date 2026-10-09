金管局警示在数字资产交易中使用人工智能代理的风险

与会嘉宾表示，监管应着眼于科技带来的影响、行为、结果和后果

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 局长 Chia Der Jiun 于周五 (10月9日) 表示，随着人工智能代理日益从信息分析扩展到执行交易，这引发了风险管理的问题，尤其是在流动性和抵押品领域。

他补充说：“我们正在进入一个人工智能代理可能越来越多地代表个人和机构行事的世界，它们不仅分析信息，还会发起并执行金融交易及其他重大行动。”

他是在欧洲工商管理学院 (Insead) 亚洲校区举办的一场会议上发表上述言论的。该会议主题为“数字金融的未来：基础设施、人工智能与监管”，汇集了学术界人士、行业领袖和政策制定者。

随着区块链和数字资产的基础能力已得到验证，现在的焦点已转向商业可行性和信任问题。

他指出：“问题不再仅仅是这些技术是否有效。” “更重要的问题是，如何才能安全、商业化并大规模地运营。创新若要规模化，就必须建立在信任与稳定的基础之上。”

他警告说，随着人工智能代理的应用与代币化资产和数字货币的交集日益增多，这将对资本流动产生“重大影响”。

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他表示，由于客户代理可以自主优化和执行交易，这可能导致资金“为追逐更微小的利益和激励”而更快地流动，并指出金融机构因此将必须“强化其价值定位”。

他补充说，这种加速流动对风险管理构成了挑战，尤其是在流动性和抵押品方面。

他说：“代理为金融服务领域的效率、可及性和创新创造了巨大机遇，但它们也必须被安全地部署。” “这就要求在授权、权限、身份、问责和治理方面进行管控。”

他补充说，金融机构“必须能够确保”人工智能代理在用户指令、机构政策和风险限制的范围内行事，同时遵守监管条例。

今年早些时候，金管局与行业参与者共同发布了《代理金融运行时安全保障》(SAFR) 白皮书。

此外，通过未来金融研究所 (Future of Finance Institute)，金管局还发布了 SAFR 的开源参考实现方案，以支持行业实验。

Chia 说：“这项技术仍在快速发展，许多问题依然存在。”

“公共—私人伙伴关系......对于围绕这些关键问题组建专业联盟，并建立我们的标准和良好实践体系，将仍然至关重要。”

制定监管法规

在另一场关于人工智能代理和区块链基础架构的小组讨论中，与会嘉宾探讨了他们对未来人工智能监管发展的预期。该讨论由欧洲工商管理学院 (Insead) 创业与家族企业副教授 Jason Davis 主持。

数字货币治理集团 (Digital Currencies Governance Group) 人工智能政策高级顾问 Norberto de Andrade 指出，随着技术的变化，监管也正变得“更具创新性”。

他说：“我们有监管沙盒的例子......但我们也有越来越多类似行为准则和业务守则这样的软法律工具，它们有时可以与执法机制相结合。”

“因此，我们看到除了传统的‘象牙塔’式立法工作外，还有越来越多的监管方式。我认为这对于从事政策、人工智能和其他新兴技术工作的人来说，是非常有前景和令人兴奋的。”

他补充说，制定能够应对技术所带来的影响、行为、结果和后果的法规至关重要，无论使用的是何种技术。

同样，金融科技公司 Tether 的首席扩张官 Marco Dal Lago 补充说，在制定监管法规时，“如果我们非常清楚为什么要监管，那么我们就能明白如何监管，以及何时监管”。