新加坡金管局新提案或为商品期货基金、更多单一国家债券基金向散户投资者开放铺路

该局已就《集体投资计划准则》的拟议修订展开一项公开咨询

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，业界已表示有兴趣提供新的零售基金产品类型，以满足更广泛的投资目标。 照片：商业时报资料图

[新加坡] 随着新加坡金融管理局 (金管局) 于周四 (7月9日) 公布一项旨在建立更灵活框架以加速创新基金产品上市的提案，新加坡的散户投资者或将有机会投资于基于期货的单一商品基金和更广泛的单一国家政府债券基金。

新加坡金管局指出，此举正值本地投资者日趋成熟、需求不断演变之际。该局表示，已收到业界表示有兴趣提供新的零售基金产品类型，以满足更广泛的投资目标。

在此背景下，这家金融监管机构已就《集体投资计划准则》的拟议修订展开一项公开咨询，咨询期从周四持续至8月10日。

这些变更将创建一个更灵活的监管框架，以容纳更多可能不符合现有投资要求的创新基金类型，同时确保适当的保障措施到位。

在此之前，副总理 Gan Kim Yong 曾于6月25日表示，新加坡金管局将为非传统基金引入新的类别和流程，以便基金经理能更快地将此类基金推向市场。

新的另类基金附录

新加坡金管局指出，目前已收到市场有意向散户投资者提供两种新基金类型的意向：基于期货的单一商品基金和更广泛的单一国家政府债券基金。

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然而，这些基金类型可能不符合现有的投资要求，例如多元化要求。

为解决此问题，新加坡金管局提议新增一个“另类基金附录”，为创新基金类型引入更大的灵活性，并将其与传统基金区分开来。

这些新基金类型可能涉及大量使用衍生品和/或具有非多元化的风险敞口。新加坡金管局表示，一些投资者可能会在更广泛、多元化的投资组合背景下寻求对此类基金的投资。

Cai 表示：“随着交易所交易基金 (ETF) 的普及，持续扩大我们的产品系列将满足市场对风险敞口和策略多元化日益增长的需求。”

不过，她也指出，建立这个生态系统需要时间。

该局补充说，将为根据这一新附录批准的基金实施保障机制，以保障散户投资者的利益。

例如，将针对每种基金类型制定特定要求，以应对其独特风险。此外，基金产品将被要求遵守强化的信息披露规定，以确保投资者掌握必要信息以做出明智的投资决策。

《商业时报》了解到，根据提案或基金类型的不同，目前的流程通常需要6到12个月。

在拟议的变更之后，新加坡金管局的目标是用大约三个月的时间来确定发行一种新基金类型所需的保障机制。一旦保障机制确立，同类型的基金若满足相同要求，将在三周内获得批准。

在创新与适当保障之间取得平衡

行业观察人士告诉《商业时报》，新加坡投资产品供应的多元化可以增强国家的竞争力，刺激创新，并服务于投资者和资产管理者的长远利益。

Kennedys Law 合伙人兼 Legal Solutions 董事 Robson Lee 表示：“为了丰富新加坡的投资产品多样性，我们必须与伦敦、纽约和香港等全球金融中心的发展保持同步。”

Lion Global Investors 首席营销官 Kwok Keng Han 表示，投资者感兴趣的一个领域是那些“将高信念交易策略的需求与交易所交易结构的透明度、流动性和操作保障相结合”的产品。

他以美国和香港等市场对杠杆和反向单一个股交易所交易基金 (ETF) 的强劲采纳为例。

Kwok 表示：“我们相信，这类产品在新加坡也可能有需求，尤其是在寻求战术工具以表达短期市场观点、管理投资组合风险敞口或对冲特定头寸的更成熟投资者中。”

与新加坡现有的每日杠杆证书（有固定到期日）不同，杠杆和反向单一个股ETF通常是开放式结构，在符合监管和商业考量的前提下，可以无限期上市。

然而，Kwok 补充说，成功引入更复杂的产品应伴随着“健全的投资者教育、产品透明度和适当的保障措施”。

Lee 同样指出：“你不能只是抱着一种羊群心态，大家都一起冲进去，然后市场崩盘，就开始指责发行人。保障机制对散户投资者尤其关键，因为他们没有专业顾问来构建其投资决策。”

KPMG 新加坡的亚太区合伙人兼资产管理与私募股权主管 Andrew Thompson 表示，未来一年西方市场预期将出现一系列大型科技相关的首次公开募股，这可能会加速新加坡对更复杂金融产品的需求。

Thompson 指出：“随着投资者寻找新的方式来表达投资观点和管理投资组合风险敞口，像杠杆和反向单一个股ETF这样的产品可能会变得越来越重要。”

“话虽如此，单凭需求不应决定是否引入此类产品。关于投资者适当性、产品复杂性和市场准备情况的考量仍然很重要。”

Singapore Exchange 证券市场与存管处主管 Serene Cai 指出，该交易所已观察到其他市场以ETF形式推出了备兑看涨期权和固定收益结果等策略。她补充说，ETF的形式使这些策略能被更广泛的投资者“更容易接触到”。

“因此，我们将加强与发行人和分销商等生态系统合作伙伴的沟通，鼓励他们为在新加坡交易所上市的产品生态系统投入精力和时间。”

她补充说，该集团计划对其规则进行修改，以在未来支持其他类型的非基金类产品。