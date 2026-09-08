黄总理：政治职务担任者薪酬无隐藏部分或额外津贴

POLITICAL SALARIES REVIEW

他表示，作为回报，新加坡人期望他们的政治领袖能有高标准并接受问责。

黄总理说：“我们拥有背景和经验各异的国会议员，他们为我们的辩论带来了不同的视角。” 照片：MDDI

【新加坡】总理Lawrence Wong周二（9月8日）在国会表示，新加坡政治职务担任者的全部薪酬是“透明的”，在已公布的框架之外，没有任何隐藏的薪金组成部分或额外津贴。

他说：“这就是我们所说的‘干净工资’（clean wage）。作为回报，新加坡人理所当然地对他们的政治领袖寄予厚望。”

这包括崇高的诚信和行为标准、卓越的能力、对其决策负责，以及最终“在投票箱前向选民负责”。

同时兼任财政部长的黄总理，当时正就政府对政治职务担任者和国会议员薪金检讨的回应发表部长声明。

他说，新加坡的良好治理体系是建立在几十年来就政治体制应如何运作所做出的深思熟虑的选择之上的，其中就包括公开处理政治薪酬问题。

他说：“我们认识到，能力出众的人在政界之外还有其他选择。因此，我们支付给政治职务担任者具有竞争力的薪水，但会打一个很大的折扣，以体现政治服务的性质。”

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黄总理补充说，同样的广泛考量也适用于国会议员。

“我们选择不将国会议员的津贴视为象征性的津贴。这是一笔可观的津贴，因为国会议员在国会和他们的选区都承担着重大的责任。”

黄总理说，充足的政治薪酬使得人民行动党和反对党工人党都能够招募并派出强有力的候选人，他补充说，其成果在朝野双方都有目共睹。

他说：“我们拥有背景和经验各异的国会议员，他们为我们的辩论带来了不同的视角。”

他补充说，尽管两党可能“强烈反对”彼此的观点，但辩论的质量仍然很高，“新加坡也因此变得更好”。

黄总理表示，如果我国的政治体制要保持有效，新加坡就不能让其基本服务条件“越来越脱离现实”。这既适用于国会议员的津贴，也适用于政治职务担任者的薪金。

他也强调，政治更新并非一次性的工作，新加坡必须不断引进来自不同背景的有能力的人才。

他说：“他们中必须有足够多的人愿意站出来，参加选举，并为我们国家的未来负责。”