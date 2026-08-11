贸工部报告：开通直飞新兴市场的航班将提振新加坡经济

报告指出，收益将体现在直接投资流动、旅客和货物中转等方面。

新加坡可作为连接新兴市场与东南亚及大洋洲的货物和旅客关键中转站，并从中受益。 照片：商业时报档案照片

【新加坡】政府经济师的模拟分析显示，加强与发展中市场的航空联系，可为新加坡经济注入强劲的推动力。

新加坡贸易与工业部（MTI）周二（8月11日）发布的报告指出，开通直飞拉丁美洲、非洲和中亚等地区的航班，将通过促进投资和贸易准入，使新加坡受益。

除了增加直接投资的流入和流出，更强的航空连通性也能提升一个城市作为枢纽的地位。这体现在服务更多旅客和货物中转所带来的更高经济活动，以及航空公司航班运营量的提升。

报告作者表示，通过成为连接新兴市场与东南亚及大洋洲的货物和旅客关键中转站，新加坡可从中受益。

他们指出，樟宜机场目前连接170个城市，目标是在2030年代中期将其航线网络扩展到200个城市。虽然樟宜机场已经与许多发达经济体建立了联系，但报告补充说，与“连通性较差且不断增长的地区”建立更强的联系，可能会带来显著的经济回报。

他们计算出，仅仅通过取消飞往7500公里以内、规模相近经济体的一次中途停留，新加坡每年就可增加2亿新元的外国直接投资，并额外增加5.2亿新元的对外直接投资。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

世界地图显示，这一距离从新加坡出发，可覆盖亚洲、大洋洲和中东的大部分地区，同时也涵盖了俄罗斯大片地区和非洲东海岸。

报告显示，除了每年能带来2.25亿新元的额外经济增值外，整体经济收益还可能带来更广泛的影响，例如提高生产力、就业率和工资水平。住宿、零售和物流等行业也将从中受益。

对于7500公里以外的城市，开通直飞航线在改善投资流动和访客人数方面的效果则较为温和。

高级经济师 Ryan Kor 和 Ngoh Jia Hui 表示：“对于地理位置较近的城市，其经济反应更为强烈，这可能是因为这些城市很可能已经通过区域生产网络以及现有的贸易和投资关系联系在一起。”

尽管如此，报告作者补充说，增加飞往“北美和欧洲部分城市”的直飞航班，仍将带来“显著的经济收益”，但报告并未指明具体目的地。

但报告也警告称，实际开通这些新航线将取决于多种因素，例如飞机的可用性、航权以及对航空公司的商业可行性。