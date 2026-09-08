接班挑战当前，黄总理希望更多像Tan See Leng的私营领域领袖加入内阁

POLITICAL SALARIES REVIEW

Dr Tan曾是IHH医疗保健集团的集团首席执行官兼董事经理，也曾创办康威医疗集团。

黄总理表示，Dr Tan（如图）的私营领域经验让他能够权威地阐述企业家面临的挑战，以及可以采取哪些更多措施来支持他们。 照片来源：商业时报资料图

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【新加坡】总理Lawrence Wong表示，我国需要在内阁中吸纳更多具有丰富私营领域经验的人才，并以贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng为例，说明这类领袖能够贡献不同的视角。

黄总理在周二（9月8日）就政府对政治薪金检讨的回应发表部长声明时表示，Dr Tan在私营领域长期任职后，于2020年投身政坛。

在55岁投身政坛前，Dr Tan曾是IHH医疗保健集团 (IHH Healthcare) 的集团首席执行官兼董事经理。在他领导下，该集团的收入从60亿令吉翻倍至120亿令吉（约合15亿至30亿美元）。

在其职业生涯早期，他创办了康威医疗集团 (Healthway Medical Group)，并于1993年至2002年间担任其首席执行官。

黄总理提到反对党工人党在8月就新加坡经济未来提出的动议时表示，Dr Tan的私营领域经验让他能够权威地阐述企业家面临的挑战，以及可以采取哪些更多措施来支持他们。

黄总理说，Dr Tan凭借多年经营企业和亲身应对挑战的经验，使他的演讲“带有一种团队中其他人难以复制的信服力”。

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黄总理说：“因此，他带来了不同的视角，并为团队做出了切实的贡献。我希望引入更多像他这样的人才。”

他表示，理想情况下，这些人应该在40多岁时加入，这样他们就有足够的时间去学习、成长并逐步承担起更重大的责任。

黄总理列举了潜在候选人的例子，他指出这些人选包括来自银行、电信、航空和工程等行业的新加坡大型上市公司的首席执行官，以及有望担任此类领导职位的人才。

他提到入门级部长的薪金等级时说：“在那个级别，年薪可达数百万新元，远高于修订后的MR4基准。”

他补充道：“我们并非试图匹配他们的收入，也永远不会这么做。但是，当我们接触这类杰出人才时，我们不能假装机会成本不存在。”

黄总理表示，在去年的大选前，他曾接触过几位他认为能够做出真正贡献的首席执行官和资深商界领袖。

虽然没有人直接告诉总理薪酬是他们不愿加入的原因，但他指出，这些人的收入“是部长薪金的好几倍”。

黄总理补充说，虽然他不希望招揽一个“主要看钱”做决定的人，但这并不意味着薪酬无关紧要。

他表示，从这些私营领域领袖的角度来看，他们已经花费了多年时间建立自己成功的事业。

投身政坛意味着要放弃这一切，接受大幅度的减薪，并参加一场“没有必胜把握”的选举，然后在一个完全不同的环境中重新开始。

黄总理说：“最终，我接触的人中没有一个准备好做出这一转变。但我没有放弃。我仍在寻找，并希望能说服几位在下届选举中加入我们。”

接班挑战

除了需要更多私营领域领袖外，黄总理也谈到了从公共部门招募人才的挑战。

总理忆述，他曾接触过几位他认为具备政治领导气质和潜力的常任秘书。

他说：“凭借他们的经验，他们或许能更快地接管重要部门。但最终，没有人准备好做出这一转变。”

黄总理表示，许多高级公务员拥有有意义的职业生涯、重大的职责和具竞争力的薪酬。

他指出，投身政坛将意味着放弃原有的职业道路，并需要面对选举和公众的审视。

他说：“如果公共服务和政治职务的薪金差距持续扩大，那道门槛将会变得更高。”

黄总理最终成功吸纳了一些潜力巨大且发展前景广阔的年轻公务员加入团队，例如交通部长Jeffrey Siow、文化、社区及青年部长David Neo，以及人力部代部长Jasmin Lau。

尽管如此，黄总理强调，“仍有许多工作要做”。

黄总理指出，除了国务资政Lee Hsien Loong，他团队中三位最资深的成员是贸易及工业部长（贸易）Gan Kim Yong、内政部长K Shanmugam，以及外交部长Vivian Balakrishnan。

黄总理表示，他们掌管着关键部门，到下一届政府任期时，他们都将超过70岁。

他说：“我们不应以他们届时将继续掌管这些部门为基础来做规划。为了团队的利益，也为了我们体制的稳固，我们需要下一代来接班。”

黄总理表示，这三位部长都明白这一点，并一直在“催促”他制定接班计划。

然而，黄总理说，要取代他们并不容易，并补充说，他在为自己的财政部长职务寻找接班人时也面临类似的问题。

同时担任副总理的Gan在私营和公共部门都拥有丰富经验，并“深得投资者和国际伙伴的信任”。

谈及资深部长Shanmugam，黄总理强调了他在法律和政府领域数十年的经验，以及他洞察复杂问题核心、权衡各种考量并清晰阐明选择的能力。

他补充说，很少有部长能在那样的层面上同时具备如此的判断力和经验。

至于Balakrishnan，黄总理表示，他担任外交部长已超过十年，对各项议题有深入的了解，并建立了广泛的人脉网络。

他说：“这些经验至关重要，尤其是在外部环境日益复杂的情况下。”

黄总理表示，“接班挑战是真实存在的”，因为很难为这个级别的部长找到完全现成的替代人选。