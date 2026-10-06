被裁退后降薪重返职场的PMET 薪资削减中位数为25%

在过去14个季度中，金融服务领域的被裁员工六个月内重返职场率最低

在重新找到工作的被裁PMET中，约六成在就业12个月和24个月后的薪资高于裁员前水平。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】来自金融服务领域的被裁退本地专业人士、经理、执行人员和技师（PMETs）经常面临较差的再就业结果，而总体而言，降薪重返职场的PMET薪资削减中位数约为25%。

代人力部长Jasmin Lau于周二（10月6日）在国会上表示，在过去14个季度中，金融服务领域最常出现被裁本地PMET六个月内重返职场率最低的情况，其次是批发贸易业。

约七成的被裁本地PMET在12个月内重新就业，两年内则增至约八成。年龄较大的被裁PMET在这两个时间点的重返职场率都较低。

在重新找到工作的人中，约六成在就业12个月和24个月后的薪资高于裁员前水平。而在薪资减少的人群中，薪资降幅中位数约为裁员前薪资的25%。

40多岁和50多岁的群体占被裁本地居民的一半以上。大学学历持有者是最大的学历群体，其所占比例从2021年的51%上升至2025年的66.4%。

相比之下，中学及以下学历者的六个月内重返职场率高于整体水平，平均重返职场的时间也更短。

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Lau说：“这些数据显示，每位员工的裁员经历不尽相同。有些人能够相对迅速地找到新工作，而另一些人则可能因为年龄、技能、职业或之前所在的行业而面临更大困难。”

“有些人能找到薪资相同或更高的工作，但其他人则可能面临降薪。”

Lau是在回答有关裁员问题的国会提问时，发表上述言论的。此前，包括四名职总议员在内的九名国会议员，就再就业结果、裁员福利以及对年长员工的支持等一系列问题提出了质询。

9月21日发布的劳动力市场数据显示，2026年第二季度的裁员人数从第一季度的3830人增至4620人，是自2020年第四季度以来的最高水平。被裁本地居民的六个月内重返职场率也从60.7%降至54.9%。

Lau表示，重返职场率下降最显著的群体包括文书、销售和服务人员、接受高等教育的本地居民以及30岁以下的群体。在之前受雇于制造业产业群、信息与通信、金融服务和专业服务等领域的员工中，降幅也较大。

她补充说，企业重组仍是裁员的主要原因，而因周期性低迷造成的裁员比例仍保持在4.9%的低位。

当工人党议员He Ting Ru问及裁员是否由采用人工智能所驱动时，Lau回答说：“目前尚不清楚，因为很难将采用人工智能的具体影响与更广泛的业务转型和重组分离开来。”

人力部（MOM）的调查显示，只有“极少数”采用人工智能的公司减少了员工人数，而更多的公司则在创造新职位或重新设计工作岗位。

职业支持

Lau说，在接受职业配对服务的求职者中，约六成在六个月内找到了工作；而参与转业计划（CCP）的学员中，九成在参加计划24个月后仍在职。

对于成熟的转业计划（CCP）参与者，近九成在完成计划12个月后仍在职。

然而，Lau表示，完成再培训计划本身并不能使年长员工免于未来的裁员，尤其是在快速转型的行业。

她说，人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会正在年长员工就业劳资政工作小组的框架下研究更广泛的措施，相关建议预计将在今年晚些时候出炉。

加强裁员福利相关行动？

在2025年提交了强制性裁员通知的雇主中，约有88%支付了裁员福利。

在其余12%的雇主中，约五分之一表示有财务困难。其他雇主给出的理由包括没有支付义务，或已提供其他形式的支持。

在未收到裁员福利的被裁员工中，近80%来自员工人数少于200人的公司。

Lau表示，虽然裁员福利并非法定要求，但人力部及其劳资政三方合作伙伴正在考虑，作为正在进行的《雇佣法令》审查的一部分，是否有必要对雇主施加更强的义务。

她表示，将在“适当的时候”公布审查的最新进展。

《雇佣法令》的审查于2025年3月宣布，旨在确保新加坡在保护员工的同时，也为企业保留灵活性。该法令最后一次修订是在2019年。

在回答职总议员Yeo Wan Ling关于“当雇主有能力支付裁员福利但拒绝支付时，是否可以采取更多措施”的提问时，Lau表示，正在考虑的一个选项是在情节严重的案件中对雇主采取“行政措施”，但她没有详细说明这些措施可能包括什么。

但Lau说，劳资政三方合作伙伴也必须在加强员工保护与合理的商业成本之间取得平衡。

“我们不希望因不顾雇主情况而强加僵化义务，从而无意中将更多工作置于风险之中。”