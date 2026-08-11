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贸工部报告：企业使用人工智能促进营收和就业增长

高收入、职业中期的本地员工受惠最多

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Annabeth Leow

Published Tue, Aug 11, 2026 · 03:13 PM
    • 根据政府招聘网站 MyCareersFuture 上的人工智能相关招聘信息，8%的公司被确定为人工智能用户。
    • 根据政府招聘网站 MyCareersFuture 上的人工智能相关招聘信息，8%的公司被确定为人工智能用户。 照片：商业时报资料图

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    【新加坡】一项新研究发现，企业在工作场所应用人工智能，能快速带动营收和就业增长，但尚未提高生产力和利润。

    贸易及工业部 (贸工部) 周二（8月11日）发布的报告显示，本地企业在运营中采用人工智能一年后，营收增长了16%，同期就业人数则增长了8%。

    资讯通信媒体发展局高级经济师 Sarah Liu 表示，净就业增长并不排除一些工作岗位的流失，但“新增的招聘岗位足以弥补甚至超过流失的岗位”。

    员工与企业双双获益

    目前，人工智能的应用主要惠及高收入和职业中期的员工——即月薪介于7000新元至1万新元，以及年龄在35岁至44岁之间的人群。

    这是因为，人工智能可以自动处理高收入员工岗位上的常规任务，让他们能专注于需要人类判断等技能的工作。与此同时，职业中期的员工通常具备专业知识，能够适应新的工作流程设计。

    目前，人工智能的应用主要惠及高收入和职业中期的员工——即月薪介于7000新元至1万新元，以及年龄在35岁至44岁之间的人群。

    这是因为，人工智能可以自动处理高收入员工岗位上的常规任务，让他们能专注于需要人类判断等技能的工作。与此同时，职业中期的员工通常具备专业知识，能够适应新的工作流程设计。

    企业对人工智能的使用也增加了对薪酬更高、技能更强的外国就业准证持有人的招聘，报告将其归因于市场对专业知识的需求。

    曾在贸工部经济司担任研究员的 Liu 补充说，当企业加强对人工智能的使用时，其他薪资阶层和年龄段的本地员工的就业率也会随之上升。她认为，随着人工智能更深入地融入业务流程，范围更广的员工可能会接受再培训或被重新部署。

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    通过分析政府招聘网站 MyCareersFuture 上的人工智能相关招聘信息，Liu 发现8%的公司是人工智能用户。

    规模较大的公司，以及资讯通信、电子、专业服务、金融和保险等领域的公司，比同行更有可能使用人工智能。

    Liu 指出，人工智能的使用使批发贸易行业的就业率提高了18%，这可能是因为改进的需求预测、库存规划和物流优化使企业得以扩张。在该行业，人工智能的应用也使营收增长了24%。

    在信息与通信行业，与人工智能相关的员工人数增长了19%，同时营收和利润分别增长了23%和16%。对于使用人工智能的专业服务公司，其员工人数增长了10%，营收增长了12%。

    与此同时，使用人工智能的金融和保险公司录得了各行业中最大的增幅——营收增长21%，利润更是飙升73%。

    这些企业的本地员工平均工资也增长了21%。Liu 表示，这可能反映出企业员工结构正转向高收入、高生产力的群体。

    新一轮人工智能转型在即

    Liu 建议为企业采用人工智能提供更有针对性的支持。她说：“这可能需要确定特定行业中回报更高的应用案例，或为缺乏有效整合人工智能内部能力的小型公司提供支持。”

    但总的来说，她发现在引入人工智能的头四年里，企业在生产力和利润方面并未出现统计上显著的增长。

    Liu 说：“这可能是因为，只有在进行了互补性投资之后，人工智能的全部效益才能显现。”她观察到，预先引入网络安全和数据分析等技术能力，很可能为企业采用人工智能奠定了基础。

    她还指出，这些估算数据仅反映了截至2024年人工智能应用的早期影响，并未涵盖其更广泛的普及，或“代理式人工智能”（agentic AI）等新能力的发展。

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