新加坡工商联合总会调查：第二季度商业情绪回升，但前景依然谨慎

成本压力抑制复苏前景；企业或将暂停招聘

【新加坡】周一（8月17日）发布的一项调查显示，由于成本压力不如先前担忧的严重，第二季度商业信心略有改善。

新加坡工商联合总会 (SBF) 报告称，其季度商业情绪指数在4月至6月期间提升了两个点，至53.3点。

尽管如此，该读数表明整体情绪为中性，商业扩张有限。

商业情绪的复苏几乎完全扭转了第一季度录得的2.1点跌幅。新加坡工商联合总会将最新的前景展望归因于韧性的国内增长、人工智能投资以及中东冲突带来的较为温和的影响。

商业情绪普遍上升，新加坡工商联合总会在其7月的调查中指出，中小型企业和大型公司的信心均有所改善。

银行业和保险业、医疗和社会服务业，以及其他金融和保险行业是市场中最为乐观的参与者。零售贸易、教育和批发贸易公司则最不乐观。

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与上一季度相比出现好转的行业包括房地产、制造业产业群、批发贸易以及信息技术 (IT) 及相关服务业，这些行业也录得了正向读数。

但是，专业服务、物流与运输、酒店、餐饮与住宿以及教育领域的企业，其乐观情绪较上一季度有所下降。

这项对超过500家企业进行的调查显示，第一季度因中东紧张局势导致能源中断而产生的初步价格冲击，目前可能正在缓和。

成本预期指数为71.2点，低于之前的75.9点，这得益于酒店、餐饮与住宿业，信息技术及相关服务业，以及银行业和保险业对成本压力降低的预期。相比之下，房地产和零售贸易业的成本预期则高于上一季度。

尽管如此，新加坡工商联合总会表示：“成本预期仍然高企，因为企业继续预计将面临能源价格上涨、以及材料和供应链成本上升带来的压力。”

与此同时，招聘前景指数从之前的55.1点微升至56.3点，表明尽管劳动力增长暂停，但员工总数水平基本稳定。

房地产、银行业和保险业、批发贸易和专业服务业的招聘情绪环比上升，但酒店、餐饮和住宿业则大幅下跌。物流与运输业以及制造业产业群的招聘情绪也有所下降，报告还特别指出信息技术相关行业的招聘情绪已连续两个季度“显著下降”。

新加坡工商联合总会表示，商业情绪的反弹“可能得益于新加坡经济的韧性增长”。新加坡最近公布的第二季度国内生产总值同比增长5.9%，好于预期。

报告还引述了“海湾地区未出现进一步的局势升级或航运中断”这一因素。自二月底以来，该地区的敌对行动爆发已导致海上交通陷入混乱。

新加坡工商联合总会补充道：“然而，持续的能源市场压力和围绕美国贸易政策的不确定性，可能会限制进一步的乐观情绪。”

约32%的受访者预计新加坡经济在未来12个月内将恶化，低于新加坡工商联合总会此前《全国商业调查》中的41%。但有53%的受访者预计经济状况将保持不变，而此前这一比例为45%。

对商业环境感到满意的公司比例从之前的34%降至29%，而持中立态度的公司比例则从45%升至53%。