新加坡、马来西亚和印度尼西亚是受这项新规影响的国家之一

从美国向特定国家出口、再出口或转让先进半导体将需要许可证。 照片：路透社

【新加坡】美国商务部（US Department of Commerce）通过新规，加强了对某些国家先进半导体的出口管制。根据这项新规，从美国（US）向包括新加坡在内的特定国家出口、再出口或转让先进半导体将需要许可证。

除新加坡外，该许可证要求也适用于印度尼西亚、马来西亚、泰国和巴西。

如果半导体是运往总部设在美国的公司，或其最终母公司总部设在美国的公司，则该许可证要求不适用，前提是必须满足某些报告要求。

新加坡当局在周二（11月17日）发布的联合声明中表示，他们正在“谨慎研究这项新措施的细节”。

能源、贸易和工业部（METI）和数码发展及新闻部（MDDI）在联合声明中表示：“我们正在与受影响的公司接洽，以了解对其业务的潜在影响。我们也就该措施的范围和实施与美国有关当局进行沟通，并探索如何为新加坡公司提供受信任的渠道。”

这两个部门表示，新加坡是一个“以强大法治为基础、值得信赖的国际商业中心”。

他们在声明中说：“我们认真看待我们的国际声誉，不容忍任何公司在国际商业活动中，利用与新加坡的关联来规避或违反其他国家的法律，包括出口管制。”

这两个部门补充说，新加坡将继续维护其商业环境的诚信，确保在本地运营的合法公司能够继续获得先进的半导体和计算能力，并将对违反其法律者采取行动。