新加坡8月份核心通胀率回升至2.2%；观察家对金管局应对措施看法不一
包含住宿和私人交通的整体通胀率上升至2.3%
Annabeth Leow
- 餐饮服务成本将食品通胀率从2.2%推高至2.3%。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 随着8月份通胀率如期回升，央行观察家对新加坡收紧货币政策的前景保持谨慎。
根据周三（9月23日）公布的数据，消费者价格已连续第三个月攀升，核心通胀率从7月份的2%上升至2.2%。
与此同时，包含住宿和私人交通成本的整体通胀率在8月份达到2.3%，高于前一个月的2.2%，因为核心通胀的上涨抵消了私人交通领域车价的较小涨幅。
渣打银行经济师 Edward Lee 和 Jonathan Koh 在一份报告中写道：“总的来看，我们继续看到价格压力在酝酿，而经济增长在充满不确定性的情况下依然保持坚挺。”
尽管通胀率处于两年来最高水平，星展银行高级经济师 Chua Han Teng 评论道：“通胀虽已走强，但并未加速。”
鉴于通胀步伐和劳动力市场的疲软迹象，分析师预计新加坡金融管理局 (金管局) 在即将于10月举行的货币政策评估中将维持现有政策或仅小幅收紧，两种可能性不相上下。
该央行在4月份已进行过一次较大幅度的调整，之后又在7月份再次上调新加坡元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的升值斜率，此举令市场感到意外。
但巴克莱银行经济师 Brian Tan 表示，最新的数据可能“比金管局在7月份收紧货币政策时的预期更为温和”。
他补充道：“经济增长向通胀的传导效果可能比金管局预期的要温和，这一现实可能会继续限制央行采取更激进的收紧步伐。”
根据新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 的说法，全球能源价格上涨已推高本地的电费、燃气费和交通费。
Chua 指出，机票成本飙升12.9%，为近四年来最大涨幅，点对点交通服务的价格也加速上涨。
这些增长导致服务业在8月份录得2%的通胀率，而一个月前为1.7%。
渣打银行的 Lee 和 Koh 表示：“随着通胀范围扩大，有迹象表明油价上涨可能正开始传导至消费者。”
兴业银行 (RHB) 分析师 Barnabas Gan 和 Laalitha Raveenthar 指出霍尔木兹海峡的紧张局势加剧，并警告称“能源价格仍然是我们通胀前景中最明确的上行风险”。
他们还认为，直到2027年，食品通胀“对消费者价格构成的上行风险将越来越大”，因为厄尔尼诺（El Nino）极端天气现象可能影响农作物产量并推高大宗商品价格。
另一方面，金管局和贸工部预测，得益于政府增加津贴，以及在“生产力持续增长和名义工资增长放缓”背景下劳动力成本增幅减慢，服务业通胀将受到抑制。
与这一展望相符，Chua 表示：“我们看到，在资本密集型的强劲经济增长中，需求拉动型价格压力受到了抑制。”
尽管新加坡经济今年以来的扩张速度超出预期，但劳动力市场在第二季度显示出持续疲软的迹象。
金管局和贸工部维持其预测，即全年核心通胀率和整体通胀率平均将在1.5%至2.5%之间。
在本区域，马来西亚的消费者 价格同比上涨1.9%，泰国上涨2.5%，印度尼西亚上涨3.2%，越南则上涨4.9%。
尽管如此，华侨银行 (OCBC) 经济师在9月15日的一份报告中评论称，迄今为止，油价上涨对东南亚地区消费者价格的传导效应有限。
经济师们指出，燃油津贴和价格管制等干预措施抑制了通货膨胀，尽管这些措施将负担转移到了财政收支和外部账户上。
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