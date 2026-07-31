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裁员人数升至2020年以来新高，新加坡第二季度就业仍取得增长

就业增长由非居民推动，建筑业和制造业产业群为主要领域

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Low Youjin

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Published Fri, Jul 31, 2026 · 10:30 AM
    • 人力部调查发现，预计在未来三个月内进行招聘和加薪的公司比例有所上升。
    • 人力部调查发现，预计在未来三个月内进行招聘和加薪的公司比例有所上升。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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    [新加坡] 人力部周五（7月31日）发布的初步数据显示，新加坡2026年第二季度的裁员人数增加了17.5%，达到自2020年第四季度以来的最高水平，当时冠病疫情正严重冲击劳动力市场。

    人力部表示，尽管如此，总就业人数已连续第19个季度增长，失业率也保持在低位稳定水平。

    人力部补充道：“劳动力需求保持韧性，调查显示雇主的招聘意愿有所提升。”

    裁员人数从上一季度的3830人增加到4500人，裁员率也从每千名雇员1.6人上升至1.9人。

    裁员人数的增加主要源于部分外向型领域的业务重组，如信息与通信业以及制造业产业群。

    尽管如此，人力部表示，季度裁员人数仍“远低于经济衰退时期通常出现的水平”。

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    例如，在全球金融危机期间，季度裁员人数介于5980人至12760人之间；在冠病疫情期间，则介于5640人至9120人之间。

    另一方面，第二季度总就业人数增加了10700人，高于上一季度的9400人，且与去年同期录得的10400人增幅大致相当。

    此次就业增长主要由建筑业和制造业产业群的非居民雇员所推动。

    人力部指出，尽管居民就业人数也持续增加（主要集中在基本服务和公共服务领域），但其增速相较上一季度有所放缓。 

    与此同时，失业率“保持在低位且稳定”。

    6月份，总体失业率和居民失业率分别为2%和2.9%，与3月份持平。

    同期，公民失业率从3.1%微降至3%。

    市场情绪改善

    人力部表示，6月份的前瞻性指标有所改善，表明劳动力需求保持“韧性”，尽管在经济不确定性和部分行业持续业务重组的背景下，企业仍保持谨慎态度。

    调查发现，预计在未来三个月内进行招聘的公司比例从5月份的40.6%上升至6月份的43.9%。

    同样，预计加薪的公司比例在同期内从23.7%增至29.3%。

    与此同时，预计裁员的公司比例从3.2%降至2.7%。

    人力部表示：“尽管招聘和薪资方面的情绪普遍好转，遍及各个行业，但这些指标仍低于2月份危机前的水平。”

    “这表明，企业在近期的招聘和薪资决策方面，可能会继续保持一定的谨慎态度。”

    人力部补充说，“鉴于全球经济的逆风和技术的快速变革”，公司和员工应积极主动地持续提升自身竞争力。

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