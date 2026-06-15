新加坡将在2026年底前建立场外黄金清算系统和央行金库服务

新加坡交易所也在探索重新推出实物交割黄金期货合约

【新加坡】为提升新加坡在资本、投资和实物贸易流方面作为值得信赖的全球枢纽的角色，今年将推出多项举措，其中包括建立场外交易 (OTC) 黄金清算系统。

副总理Gan Kim Yong周一（6月15日）在亚太贵金属会议上表示，新加坡金融管理局 (金管局) 也将在10月前为各国央行推出黄金金库服务。

Gan副总理指出，一些外国央行和主权实体可能也有兴趣积极管理其黄金储备。

他表示，因此，金管局将把黄金账户服务扩展至部分在新加坡的金银银行，以便更好地为这些实体提供黄金相关服务和流动性。

Gan副总理指出，此外，该央行将取消基金税收优惠计划下实物投资贵金属的5%上限，更多细节将在9月前公布。

他表示：“这将使合格的基金和家族办公室能够更灵活地实现投资组合多元化，并支持更多资本配置到新加坡的实物黄金上。”

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Gan副总理公布的这些措施，是继新加坡金融管理局和新加坡金银市场协会在今年3月宣布将致力于深化新加坡黄金交易基础设施之后的又一举措。

去年黄金的迅猛上涨受到了各国央行持续买入和地缘政治风险对冲的支撑。黄金价格在1月份达到近每盎司5500美元的峰值，随后在3月份回落，因为在中东冲突的背景下，其避险吸引力让位于流动性需求。

建立市场基础设施和能力

亚洲占年度黄金消费需求的约70%，是消费和投资流量的主要驱动力。然而，Gan副总理指出，该地区的黄金市场基础设施“尚未完全跟上需求变化的步伐”。

他补充说，交易、流动性和价格发现仍然集中在伦敦和纽约等成熟市场。

“这在亚洲时区造成了一个实际的空白，”这位兼任贸易及工业部长的副总理说。

“市场参与者正在寻求更有效的方式，以便在亚洲交易时段获取流动性、管理风险和结算交易。”

他指出，除了收益率和流动性，投资者也在寻找能够“安全持有、可靠交易和透明治理”资产的地点。

Gan副总理指出，新加坡的场外交易黄金清算系统将由新加坡交易所 (SGX) 在今年年底前建立，预计银行间交易将从2027年起逐步建立。场外交易清算和结算是指在分类账系统中记录、轧差和结算交易。

他补充说，该清算系统将支持大金条和公斤金条，以便在亚洲交易时段进行标准化结算。

DBS、德意志银行、ICBC Standard Bank、JPMorgan、OCBC和UOB于周一与新交所签署了一份谅解备忘录，将作为清算会员参与其中。

Gan副总理指出，新加坡将使其市场惯例与相关全球标准保持一致，以“减少跨市场参与者的摩擦，同时保留灵活性以适应市场结构的差异”。

这些标准包括伦敦金银市场协会 (LBMA) 针对大金条的合格交割标准框架，以及芝加哥商品交易所和上海黄金交易所等主要交易所针对公斤金条采用的交割和结算标准。

他补充说，银行和市场中介机构通过提供产品和服务，使参与者能够高效地进行跨地域、跨金条规格的交易，在连接不同市场上“扮演着重要角色”。

黄金相关的资本市场产品

Gan副总理指出，发展与黄金相关的资本市场产品有潜力“深化流动性、加强价格发现，并提高黄金作为可交易金融资产的效率”。

他表示，鉴于此，新交所正在探索推出一种实物交割黄金期货合约，以加强价格发现和风险管理。

新交所曾于2014年10月推出一份25公斤黄金期货合约，但该合约因交易兴趣低迷而于2018年被撤销。

Gan副总理表示，各银行也有意在新加坡市场发展代币化黄金的应用。

DBS于周四宣布，将在今年下半年为零售客户推出代币化黄金。与此同时，OCBC-LionGlobal Physical Gold Fund Token已于4月面向机构和企业合格投资者推出。

这位副总理说：“我们并非寻求取代现有的黄金交易和流动性中心。”

“相反，新加坡可以作为全球黄金生态系统中的一个值得信赖的节点——将区域需求与全球流动性相连接，并在亚洲时段支持市场活动。”