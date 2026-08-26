新加坡7月工厂产出增长放缓至6.8%，电子业增长11.2%

增长率符合私人领域经济师的预估

【新加坡】新加坡经济发展局周三（8月26日）公布的数据显示，7月份工厂产出同比增长6.8%，增速低于6月份修正后的7.5%。

这与私人领域经济师的预期一致，他们在彭博社的一项调查中也预测了6.8%的增幅。

若不包括波动较大的生物医药制造业产业群，产出同比增长8%，增速低于6月份修正后的9.9%。

经季节性调整后，按月计算，7月份产出增长2.3%，而6月份的修正数据为萎缩7%。

若不包括生物医药制造业产业群，产出也增长了0.8%，扭转了上个月修正后萎缩10.9%的局面。

在制造业领域，除生物医药制造业产业群和化学产业群外，所有产业群的产出在7月份均录得同比增长。

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作为关键支柱的电子产业群在所有制造业产业群中录得第二高的增长，7月份产出增长11.2%，低于6月份21.1%的增幅。

该产业群的增长主要由信息通信和消费电子产品（增长51.7%）以及半导体（增长8%）带动，这得益于持续的人工智能相关需求。

其次是其他电子模块和组件（增长2.5%）以及计算机外围设备和数据存储（增长0.8%）。

各产业群表现

精密工程产业群7月份的同比增幅最高，达到17.7%。

在该产业群中，由于半导体设备产量增加，机械和系统领域增长了18.2%。

与此同时，光学仪器、电子连接器以及冲模、模具、工具、夹具和固定装置的产量增加，促使精密模块和组件领域增长了15%。

交通工程产业群的产出增长了10.8%，主要受陆路（增长28.5%）和航空航天领域（增长15.8%）的推动。后者的增长得益于飞机零部件产量的增加，以及来自商业航空公司的持续维修、修理和翻修业务。

海洋与岸外工程领域的下滑（-2.1%）部分抵消了该产业群的整体增长，该领域的油气田设备产量有所下降。

一般制造业产业群增长了4.9%，主要受食品、饮料和烟草领域（增长10.4%）和印刷业（增长2.7%）的推动，前者生产了更多的饮料和乳制品。

杂项产业的下滑（-5.9%）抵消了部分增长，原因是结构金属产品和家具的产量下降。

另一方面，化学产业群萎缩了10.6%，是所有产业群中跌幅最大的。

由于工厂维护、需求疲软和原料供应中断，石化（-48.7%）和石油（-7%）领域的产量下降，抵消了其他（8%）和特种化学品（5.5%）领域的增长。

生物医药制造业产业群下滑5.3%，原因是药剂（-14.3%）和医疗技术（-2.2%）领域均出现萎缩。