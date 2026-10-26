新加坡9月制造业产值同比增长3.4%，增速大幅放缓且不及预期

电子业增长放缓，生物医药制造业陷入萎缩

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡9月份的制造业产值同比增长大幅放缓至3.4%，远低于8月份15.4%的增幅，主要原因是电子产品产量放缓和生物医药制造业萎缩。

根据经济发展局 (经发局) 周一（10月26日）发布的数据，该读数低于彭博社调查中私营领域经济学家预测的7.8%增幅。

若不包括波动较大的生物医药制造业集群，产值同比增长9%，低于8月份修正后的16.8%增幅。

经季节性调整后，9月份的产值环比下降3.9%，而8月份修正后的数据为萎缩1%。

若不包括生物医药制造业，产值环比下降5.5%，与上月修正后的5.3%增幅相比出现逆转。

在制造业产业群中，除了化学和生物医药制造业外，所有集群在9月份均取得同比增长。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

作为支柱产业的电子集群在所有制造业集群中增长率位列第三，产值增长5.7%，增速较8月份的28.3%有所放缓。

在强劲的人工智能相关需求带动下，除了其他电子模块和组件（下跌4.2%）外，所有细分领域均取得增长。

其中，信息通信和消费电子产品（增长29%）以及计算机外围设备和数据存储（增长21.3%）的增长最为领先，而半导体领域则录得1.9%的增幅。

各集群表现

精密工程集群在9月份的同比增长率最高，达到31%。

在该集群中，机械与系统领域因半导体设备产量增加而扩张了34.8%。

与此同时，工业橡胶制品、精密金属制品以及冲模、模具、工具、夹具和固定装置产量的增加，为精密模块和组件领域带来了12.4%的增长。

交通工程集群的产值增长率位居第二，达到10.6%，主要受陆路（增长31.4%）和宇航（增长16.3%）领域的推动。

宇航领域的增长得益于飞机零部件产量的增加，以及来自商业航空公司的持续维护、修理和翻修工作。

该集群的整体增长 被海事与岸外工程领域（下跌6.3%）的下滑部分抵消，该领域因船厂活动减少以及油气田设备产量下降而萎缩。

一般制造业增长4%，主要受食品、饮料和烟草（增长11%）以及印刷业（增长7.6%）的推动。其中，食品、饮料和烟草领域因饮料、乳制品和动物饲料产量增加而取得增长。

然而，这一增长被其他行业（下跌8.4%）的下滑所抵消，其下跌主要是由于结构金属产品和家具的产量减少。

与此同时，化学集群萎缩了4.6%，主要受到其他化学品领域（下跌19.4%）和石化产品领域（下跌24.3%）的拖累。

其他化学品领域的香精产量有所下降，而石化产品的生产则因需求疲软和原料供应中断而持续受限。

相比之下，特种化学品和石油领域的产值则分别增长了14.3%和4.6%。特种化学品领域生产了更多的工业气体、化学品和矿物油添加剂。

生物医药制造业下滑32.8%，主要受制药业大幅萎缩65.9%的拖累，该领域生产了不同组合的活性药物成分。由于出口需求疲软，医疗技术领域也下滑了1.7%。