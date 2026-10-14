金管局：新加坡经济增长将保持坚挺，但人工智能带来的提振效应预计在2027年放缓

核心通胀预计从2027年中期起放缓

金管局表示，近期内，人工智能产品的强劲订单和产能的提升“应能维持科技相关领域的稳健增长”。 照片：海峡时报

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[新加坡] 我国经济预计在未来几个季度将继续扩张，不过与人工智能相关的活动步伐预计将在2027年下半年放缓。

新加坡金融管理局 (金管局) 在周三（10月14日）发布的宏观经济检讨报告中表示，近期内，人工智能产品的强劲订单和产能的提升“应能维持科技相关领域的稳健增长”。

这份报告发布前，能源、贸易与工业部的初步预估数据显示，新加坡经济在第三季度同比增长了5.4%。

周三，金管局也维持其新元名义有效汇率政策设定不变。这与私营领域经济师的预期相反，因为金管局今年早些时候已连续两次收紧政策。

金管局在其报告中表示，核心 通胀预计将从2027年中期起“更明显地放缓”，但风险仍偏向上行。如果中东地区的新一轮动荡引发能源价格再次飙升，或恶劣天气导致食品价格大幅上涨，通胀可能会超出预期。

人工智能对增长的影响

金管局表示，新加坡经济正“以高于趋势的速度扩张”，科技相关领域支撑了第三季度的国内生产总值稳健增长。

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报告称，人工智能相关生产的强劲积压订单和产能扩张应能在短期内维持增长。全球人工智能投资周期预计仍将是关键的增长支撑，尽管由人工智能驱动的增长将从其非凡的速度放缓。

在新加坡，与人工智能相关的活动预计将在2027年下半年放缓，而建筑业和金融服务活动将继续快速增长。

计算和数据中心的需求预计将在2027年持续增长，从而提升了对美国超大规模云服务商资本支出的预期。半导体产量预计在未来几个季度也将保持高位，并可能随着新产能的投产而进一步增加。

金管局表示，人工智能周期性下滑的风险“似乎不那么紧迫”。报告补充说：“要出现实质性疲软的增长结果，可能需要一场源于对整个人工智能生态系统预期回报进行大幅重新评估的金融冲击。”

计算和数据中心的需求预计将在2027年持续增长，从而提升了对美国超大规模云服务商资本支出的预期。半导体产量预计在未来几个季度也将保持高位，并可能随着新产能的投产而进一步增加。

金管局表示，人工智能周期性下滑的风险“似乎不那么紧迫”。报告补充说：“要出现实质性疲软的增长结果，可能需要一场源于对整个人工智能生态系统预期回报进行大幅重新评估的金融冲击。”

一种可能的情景是“人工智能基础设施信贷冲击”，即人工智能的商业化变现能力弱于预期，导致超大规模云服务商削减资本支出，并引发对债务融资的人工智能投资进行重新定价。

这可能会收紧金融条件，延误整个人工智能供应链的项目，并引发投资和全球增长的自我强化式下滑。

近期通胀仍将保持高位

金管局预计新加坡核心通胀在“未来几个季度将保持轻微高位”，之后从2027年中期起更明显地放缓。

金管局预测2027年核心通胀和整体通胀的平均水平将在1.5%至2.5%之间。对于2026年，它预计核心通胀平均为1.5%至2%，整体通胀约为2%。

7月和8月，核心通胀同比上升至2.1%，高于第二季度的1.5%。

金管局将此次上涨归因于早前能源和其他进口成本的上涨，这些成本传导至电力和天然气、食品以及机票和点对点交通等燃料密集型服务。

增加的医疗保健津贴以及电信服务的更大幅度折扣，通过降低这些类别的价格，部分抵消了上述涨幅。

金管局表示：“总的来看，经济中的价格上涨范围有所扩大，但速度相对平缓。”

预计近期输入性通胀将保持高位。

在中东冲突再起之际，布伦特原油和成品油价格再次上涨，预计在未来几个月将保持高位，然后在2027年随着石油和天然气流动正常化而回落。

与厄尔尼诺相关的天气干扰可能会推高食品价格，但主要生产国的健康库存应能限制涨幅。

金管局预计，随着与天气相关的冲击消退，其对新加坡食品价格的影响将在2027年下半年减弱。

在全球范围内，尽管面临能源冲击，经济在科技上行周期的支持下依然保持韧性。替代供应、库存减少、石油需求疲软和财政津贴都有助于缓冲能源流中断带来的影响。

低于预期的通胀数据促使金管局下调其全球通胀预测，将2026年的预测从7月评估时的2.7%下调至2.5%，2027年的预测从2.2%下调至2%。

但随着更高的能源成本持续传导至消费者，预计全球整体通胀在未来几个月将小幅上升。

金管局估计，高达三分之一的能源冲击尚未传导至消费价格；之后通胀应会在2027年逐步缓解。

对于新加坡，金管局表示，全球金融环境收紧可能会对增长和通胀构成压力，而中东地区原油和馏分油出货量的更快恢复可能导致通胀下降速度快于预期。

劳动力市场

金管局表示，新加坡的劳动力市场状况保持稳定：职位空缺数量仍多于失业人数，居民失业率保持在低位，尽管裁员人数有所增加。

预计工资增长将放缓至历史正常水平左右，而在生产率稳健增长的背景下，单位劳动力成本的增长应会保持低迷。

建筑业和面向国内的服务业预计将支撑招聘活动，但随着人口老龄化导致劳动力供应扩张放缓，居民就业增长将会减慢。