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报告：新加坡、香港员工对人工智能的就业影响不如区域同行乐观

自动化带来的职位流失和潜在的技能过时是专业人士最关心的问题。

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Benicia Tan

Published Fri, Jul 24, 2026 · 05:23 PM
    • 招聘机构 Robert Walters 表示，人工智能对工作流程化、数据密集型或运营性质强的岗位影响最大。
    • 招聘机构 Robert Walters 表示，人工智能对工作流程化、数据密集型或运营性质强的岗位影响最大。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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    【新加坡】招聘机构 Robert Walters 的一项调查发现，与亚洲区域同行相比，新加坡和香港的专业人士对人工智能对其工作的影响不那么乐观。

    虽然新加坡有89%和香港有91%的专业人士在工作中使用人工智能，但分别只有67%和66%的人认为该技术将对他们的职业生涯产生积极影响。

    这使得这两个金融中心在区域职业乐观度排名中垫底，落后于中国大陆（88%）、越南（83%）、日本（80%）和台湾（79%）等市场。

    新加坡专业人士对采用人工智能的主要担忧包括：自动化可能带来的职位流失、人工智能决策中潜在的偏见或不公待遇，以及对自身技能可能过时的焦虑症。

    该调查面向10个亚洲市场的近5000名专业人士和公司进行。调查发现，该地区93%的专业人士积极使用人工智能，58%的雇主已在工作场所引入该技术。

    更强调人类的能力

    受访雇主表示，人工智能对工作流程化、数据密集型或运营性质强的岗位影响最大。他们指出，受人工智能应用冲击最大的三大职能是：行政与业务支持、信息技术（IT）与数字化转型，以及会计与金融。至于专业人士，人工智能最常被用于内容创作、数据分析、研究和工作流程优化。

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    Robert Walters 新加坡区域经理 Kirsty Poltock 说：“人工智能正在重塑工作方式，将常规任务自动化，同时提升了人类在判断和决策方面的责任。”

    调查发现，尽管在越南和菲律宾等人工智能高使用率市场，专业人士对其职业影响表现出强烈的乐观态度，但这并未伴随着对保持技能与时俱进的高度信心。

    调查指出，为了适应由人工智能赋能的工作场所，雇主正更加重视能够确保有效判断、监督和适应能力的人类技能。

    例如，65%的雇主将数据分析视为一项极具价值的技能，其重点在于解读和决策能力。

    报告称：“将人工智能生成的洞察转化为实际决策的能力，正日益被视为一项跨职能的基本技能，而非一项专业能力。”

    雇主们列举的其他顶级技能还包括：批判性思维与事实核查、创造力、适应能力、道德决策以及机器学习专业知识。

    企业不再仅仅寻求纯粹的人工智能工程职位，而是正在扩展现有岗位并创造混合型职位。例如，人工智能产品经理和人工智能实施主管。

    报告指出，市场对侧重于解读、决策并确保洞察能带来可衡量成果的岗位的需求日益增加。

    与此同时，企业也需要治理、道德和信任相关的职位，以协调人工智能战略、风险和应用。

    Poltock说：“专业人士需要批判性地评估产出，结合具体情境进行应用，并管理好预期。”

    “久而久之，这会重塑成功所需的技能，以及企业构建职位、团队和晋升渠道的方式。这就是为什么我们看到，即使业绩预期发生变化，职位头衔也可能保持不变。”

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